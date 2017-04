A concelleira popular María Antón pide a Compostela Aberta que aposte pola Área Santiago

Compostela, 11 de abril do 2017 – O Grupo Municipal Popular presentará unha pregunta oral no vindeiro pleno para que o Goberno de Compostela Aberta dea conta detallada da xestión, participación e promoción da Asociación Área Santiago.

Neste senso, a concelleira popular María Antón ofreceu unha rolda de prensa para amosar a súa preocupación polo esmorecemento desde 2015 desta agrupación, debido ao deixamento e falta de impulso do actual equipo de goberno.

A concelleira popular fixo referencia a que, hai escasos días, o Goberno do Concello de Lalín anunciou publicamente a súa intención de abandonar a agrupación de Área Santiago e de non renovar o convenio que estivo vixente ata o pasado mes de decembro de 2016. Entre os motivos sinalados destacan os incumprimentos habidos, citando expresamente a non remisión da conta xustificativa do ano pasado e a escasa rendibilidade da contía -preto de 4.0000 euros- que achegaba este concello.

Ante esta mala noticia, a concelleira popular insta a Compostela Aberta a que aclare os motivos polos que a día de hoxe aínda non se ten enviado o balance de xestión anual aos concellos que integran Área Santiago, así como tamén as previsións que manexa para a sinatura do novo convenio de colaboración e para o novo Plan de Acción desta entidade para o vixente ano.

Tal e como recorda María Antón, a decisión anunciada por Lalín, vense a unir as rexistradas por Teo, Brión e Ames, “o que contribúe a debilitar unha agrupación que chegou a contar con dezanove concellos”. “Se o abandono de Lalín se produce finalmente, teremos que valorar a parte de culpa que ten o concello de Santiago, xa que é quen xestiona esta asociación a través de Incolsa. Teremos que ver se tamén hai unha deixamento de funcións ou non está cumprindo co protocolo de colaboración”, salienta María Antón.

Área Santiago é unha asociación de municipios creada en 2013, tras a sinatura dun protocolo de colaboración para realizar un traballo conxunto no eido turístico. “Se realmente hai unha aposta por Área Santiago, que consideramos que debería ser ambiciosa e integrar aínda máis á contorna da nosa cidade para ser líder dunha ampla zona xeográfica, Compostela Aberta debería demostralo con feitos”, subliña.

Do mesmo xeito, María Antón amosa a súa preocupación pola causa que esgrime Lalín para abandonar Área Santiago: “Compostela Aberta estaría vulnerando a transparencia da que fai gala e da que xa sabemos que non existe”. Neste senso, subliñou que a actividade de Incolsa “está no escurantismo total” e recordou que o grupo popular solicitou en varias ocasións información ao respecto e o concello se nega a facilitala.

“Ao concello non lle interesa Área Santiago”, lamenta María Antón, que insiste en que “non sabemos se o hoxe alcalde de Santiago, antes de Teo, xa viña cunha idea preconcebida arredor de Área Santiago e esta era a súa liña vermella”. Neste senso, considera que ten que ser Santiago quen lidere a este grupo de municipios, por ser xustamente quen o xestiona a través de Incolsa: “Non sabemos se hai un interese propio do alcalde por deixar esmorecela ou se simplemente é unha incapacidade de xestión do goberno”.

Esta é a segunda iniciativa que presentan os populares interesándose por Área Santiago. A primeira delas foi en febreiro de 2016, a través dunha proposición, co fin de que o concello “recuperase ou intentase aumentar a influencia de Área Santiago a outros concellos co fin de ampliar a oferta turística”.