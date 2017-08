San Martín Pinario ofrecerá un ciclo musical e unha nova mostra no museo

Compostela, 6 de agosto do 2017 – O Mosteiro de San Martíño Pinario presentou a programación das vindeiras semanas na que se inclúe o ciclo Peregrinos por el Camino de la Música e a mostra San Martín Pinario, la ciudad y otros Monasterios y Conventos.

A presentación correu a cargo do Reitor do Seminario Maior, don Carlos Álvarez Varela, e do responsable da Igrexa Museo don José Otero Paradela. O ciclo Peregrinos por el Camino de la Música comezará o próximo día 10 e durara ata o sete de setembro, trátase da continuación do programa realizado durante a pasada Semana santa e que consistiu en 3 concertos do Requiem de Mozart.

O próximo xoves o Ensemble Barroco de Ponferrada será o protagonista da gala de inauguración, inspirada no Barroco Italiano e con obras de Vivaldi e Corelli. Ao día seguinte a música folk de Alann Biqué soará no claustro, o 15 volverase a igrexa coa soprano Anaís Fernández e o organista David Maceira. Unha das actuacións máis esperadas é a do día 19 coa Banda de gaitas de Forcarei que consta de 40 músicos e actuará no claustro, unha representación xa estiveron no Mosteiro probando a sonoridade e buscando a mellor colocación nun lugar tan especial.

O 25 de agosto a soprano galega Laura Alonso fará un repaso polas árias de ópera máis famosas e o 7 de setembro o ciclo rematará coa St. Paul Choral Society procedente de Malta e que ten actuado en lugares tan emblemáticos como a Catedral de San Pablo, a Abadía de Westminster ou Notre Dame en París.

Por outra banda foi presentada a mostra San Martín Pinario, la ciudad y otros Monasterios y Conventos que engade máis de 60 metros de exposición ao múseo de san Martín Pinario e que fará un percorrido pola instalación en Compostela das distintas ordes relixiosas ao longo dos séculos. O espazo terá un lugar especial dedicado as cinco comunidades femeninas contemplativas que ainda se manteñen en Compostela: Clarisas, Dominicas, Benedictinas, Mercedarias e Carmelitas.

Novas ofertas para a cidade que chegan co apoio de empresas privadas e co impulso do Seminario maior de Compostela que nos últimos anos abriu pouco a pouco San Martín Pinario aos visitantes e que este ano rematará o Plan Director que debuxará o coidado e mellora do edificio no futuro.