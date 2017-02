Martiño Noriega, falará na Cámara de Comercio de Santiago sobre a “Compostela desexada”

Compostela, 6 de febreiro do 2017 – A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela continúa en 2017 co seu ciclo de conferencias, destinado a analizar a situación económica, social e cultural do país, convidando a personaxes de gran relevancia nos diferentes ámbitos.

O primeiro convidado será o alcalde de Santiago, Martiño Noriega. Ofrecerá unha charla o vindeiro 9 de febreiro sobre “A Compostela desexada: un proxecto de cidade en común”, ás 20:00 horas no salón de actos da sede cameral. O presidente da Cámara de Santiago, Jesús Asorey, será o encargado de presentar a Noriega, a cuxa conferencia se espera unha nutrida asistencia.

Alcalde de Santiago de Compostela desde xuño de 2015, Martiño Noriega Sánchez (A Coruña, 1975) é médico por vocación e profesión, licenciado en Medicamento pola Universidade de Santiago (USC), onde tamén obtivo o DEA en Saúde Pública en 2010. Realizou a especialidade en Medicamento de Familia na área sanitaria de Santiago (CS Fontiñas, CHUS) e traballou posteriormente no 061 até 2007. Criado até os 5 anos no Ensanche compostelán, vive desde esa idade no Concello de Teo, onde foi alcalde durante oito anos (2007-2015). É portavoz de Anova-IN.