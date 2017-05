Compostela, 22 de maio do 2017 – A Asociación Galega de Bioética organiza unha charla coloquio sobre maternidade subrogada que impartirá o catedrático Vicente Nellver que será introducida polo doctor Anxo Guerra.

A conferencia sobre maternidade subrogada, organizada pola Asociación Galega de Bioética (AGABI), terá lugar no Hostal dos Reis Católicos, a partir das 19,30 horas, o mércores 24 e será seguida por un coloquio aberto ao público.

Vicente Bellver Capella é catedrático de Filosofía do Dereito e Filosofía Política na Universidade de Valencia e membro, entre outros cargos, do Comité de Bioética de España. Na charla abordará unha das cuestións máis polémicas da actualidade en materia de bioética, tanto na vertente xurídica como na ética, a da maternidade subrogada.

Vicente Bellver Capella (Valencia, 1963) foi maxistrado suplente da Audiencia Provincial de Valencia, director do centro na Comunidade Valenciana da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, director xeral de Política Científica da Generalitat Valenciana, e membro do Comité Director de Bioética do Consello de Europa.

O conferenciante publicou os libros: “Por unha bioética razoable”, “Clonar” Ética e dereito ante a clonación humana” e “Ecoloxía das razóns e os dereitos”, sen contar outros en colaboración. É autor, así mesmo, de numerosos artigos en revistas e xornais.

A conferencia será presentada polo presidente de AGABI, Anxo Guerra Sierra, doutor en Bioloxía, Profesor de Investigación do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Ademais de libros vinculados estreitamente á súa especialidade, como “O dinamismo da información na natureza” ou “Salvagardar o medio ambiente”, a inquietude intelectual de Guerra Sierra reflíctese nas súas obras como “O imperio do banal”.

AGABI, entidade organizadora do acto, é unha asociación galega de bioética orientada á reflexión crítica ao redor dos conflitos éticos que suscita o avance continuo da ciencia e a tecnoloxía. A súa análise leva a cabo desde un enfoque multidisciplinar e en diálogo aberto entre as distintas correntes de pensamento. Para máis información: https://agabi.wordpress.com/