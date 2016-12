“A maxia do Nadal” en Oroso

Oroso, 28 de decembro do 2016 – O centro cultural de Sigüeiro acollerá hoxe mércores 28 de decembro, ás 18:00 horas, o espectáculo “A maxia do Nadal”, do Mago Linaje.

Unha actuación dirixido a un público infantil e familiar cuxa entrada será totalmente libre e de balde. “A maxia do Nadal” é un espectáculo onde os protagonistas serán os nenos e nenas, que poderán gozar de efectos moi visuais e coloridos, debuxos máxicos, panos, cordas e un longo etcétera que farán as delicias de pequenos e maiores.