Meigas, vitimas da ilustración nos Luns do Ateneo

Compostela, 30 de outubro do 2017 – O Ateneo de Santiago continúa cos seus Luns do Ateneo, neste caso unha conferencia organizada pola Sección Arte, Educación e Cultura titulada As meigas, vítimas da Ilustración, que estará impartida por Xosé Ramón Mariño Ferro, Antropólogo e Profesor da USC.

A cita coa historia das meigas comeza ás 20.00 horas na sede de Afundación, na rúa do Vilar, 19. A entrada é de balde.

O conferenciante, Xosé Ramón Mariño Ferro, é Licenciado en Antropoloxía Americana na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade Completense (1974) e Doutor en Filosofía e Letras pola Universidade Autónoma de Madrid (1984). É Profesor de Antropoloxía Cultural na Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela.

Mariño Ferro Fixo traballos de campo en Bolivia e Galicia. Froito da súa estadía entre os indios bolivianos é a monografía Muerte, religión y símbolos en una comunidad quechua. De temática exclusivamente galega son os libros Antropoloxía de Galicia, Autobiografía dun labrego e varios libros de contos populares. Estudou diversos aspectos da cultura popular galega e europea en Satán, sus siervas las brujas y la religión del mal, La medicina popular interpretada, Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos, La medicina mágica ou El simbolismo animal. Forma parte de varias asociacións de antropólogos e participou en diversos traballos de investigación financiados pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Educación. É especialista no estudo do simbolismo na cultura tradicional, o que lle permite entender prácticas e crenzas ata agora consideradas supersticiosas e irracionais como a bruxería, a medicina popular, etc… Nas súas obras descóbrese unha cultura popular que nada ten que ver cos tópicos, pois mostra a funcionalidade non só da cultura material senón tamén das costumes e crenzas.