Melide arranxa beirarrúas e limpa marquesiñas

Melide, 18 de setembro do 2017 – O Concello de Melide, a través da súa está a levar a cabo un plan de acondicionamento e arranxo das beirarrúas no núcleo urbano da vila e de limpeza de marquesiñas no rural.

O traballo nas beirarrúas se centra na reparación das baldosas que están rotas ou soltas que están deterioradas co paso do tempo. As rúas máis céntricas de Melide son nas que a brigadas de obras do concello está traballando na actualidade. Tamén serán revisadas outras do casco vello onde as lousas necesitan con urxencia ser fixadas.

Dende o Concello de Melide a alcaldesa pide o apoio dos veciños “cando a veciñanza observe baldosas soltas ou rotas que o comunique ao departamento de Obras e Servizos para poder actuar no menor tempo posible e conseguir así unha vila en perfecto estado coa colaboración de todos”.

Limpeza de marquesiñas

Por outra banda o concello puxo en marcha unha campaña de limpeza de marquesiñas en moitas zonas do rural onde os seus cristais atopábanse moi deteriorados pola sucidade producida pola pegada de carteis.

Tamén aquí Dalia García, alcaldesa de Melide fai un chamamento á veciñanza “esta campaña ten que ir acompañada da máxima colaboración dos veciños e das empresas que acostuman a fixar carteis neste mobiliario urbano” e lembra que a normativa legal prohibe a fixación de todo tipo de carteis informativos ou de publicidade en bens de carácter público.