Melide inscribe a finca necesaria para a construcción do Centro de Saúde

Melide, 2 de xaneiro do 2016 – O pleno da corporación melidá aprobou co acordo do PP, o voto favorable do PSOE e a abstención do BNG a inscripción no inventario de bens da corporación da finca situada ao lado da finca máis amplia destinada a construcción do Centro de Saúde.

A Consellería de Sanidade ven de orzamentar 450.000 € para o comezo da obra no ano 2017 o que supoñerá un forte impulso a construcción de dita infraestrutura. A alcaldesa de Melide, Dalia García, indicou que é este un paso moi importante, o principal na xestión local para poder ceder todos e cada un dos terreos que necesita o SERGAS, e para que poida executarse a obra sen ningún tipo de limitación urbanística en canto a aplicación de ordenanzas que poden afectar ao centro de saúde que xa está proxectado actualmente.

Dende o goberno local veñen de considerar que o máis coherente é por unha banda, ter todo o patrimonio rexistrado, xa que esta parcela, é un resto de cabida da finca donada no ano 1975 a este Concello por parte de familias melidenses para mellorar as infraestruturas tanto educativas no seu momento, como agora sanitarias.

Esto supoñerá que o SERGAS poderá contar con 4973 metros cadrados de superficie para a nova infraestrutura, que segundo a rexedora melidá permitirá ceder todo o terreo necesario e que non queden parcelas que físicamente son realidade pero por un tránsito temporal non existen xurídicamente creando neste punto un grave prexuízo en canto as dimensións ou servizos que pode acometer este edificio.