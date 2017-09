Melide e Xunta mellorarán o mercado de gando

Melide, 26 de setembro do 2017 – A Xunta de Galicia destinará 192.000 euros para a reforma integral do mercado de gando de Melide, con esta dotación económica arranxarase a cuberta das dúas naves das que consta o recinto.

O goberno autonómico autorizaba esta cantidade de cartos para Melide no Consello da Xunta celebrado a pasada semana, onde se aprobaba o convenio polo cal se farán efectivas as obras do mercado de gando. Agora o convenio terá que ser asinado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, agade, entidade adscrita á consellería de Medio Rural e o Concello de Melide.

O concello de Melide renovará o espazo para facer un mellor manexo dos animais, así como tamén para facilitar o traballo aos seus usuarios. Segundo transmitiu a alcaldesa, Dalia García, “o que máis urxe é a substitución do teito para evitar as continuas reparacións ás que se ve sometido”.

Cada último domingo de mes, a feira de gando de Melide é utilizada por numerosos veciños non só da vila senón doutros concellos limítrofes para a venda de gando equipo, caprino e bovino.