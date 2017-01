Melide  pide que a Oficina do Peregrino que rectifique as credencias que non o sitúan no Camiño Francés

Melide, 30 de xaneiro do 2017 – Melide ven de presentar unha reclamación ante a Oficina do peregrino para pedir aclaracións sobre o porqué da falta do pobo nun documento de gran trascendencia no Camiño de Santiago que cada peregrino leva na súa mochila.

A credencial según reza na web da oficina do peregrino é “o documento entregado aos peregrinos na Idade Media como salvoconducto. Hoxe en día existe un modelo oficial de credencial distribuída e aceptada pola Oficina de Peregrinacións da Diocese de Santiago. Pódese conseguir solicitándoa persoalmente na Oficina de Acollida ao Peregrino ou noutras institucións autorizadas pola Catedral de Santiago para a súa distribución, tales como parroquias, Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago, albergues de peregrino, confrarías, etc. En España e fóra de España, algunhas asociacións relacionadas coa peregrinación foron autorizadas a distribuír as súas propias credenciais cunha referencia á meta da peregrinación na Catedral de Santiago” o que da unha idea da importancia do documento e de que Melide non se atope nel.

Ante a falta de resposta do organismo catedralicio, a alcaldesa de Melide, Dalia García, resalta a importancia de que Melide sexa un punto fundamental no mapa, xa que é unha vila cun patrimonio moi unido ao Camiño de Santiago, con pontes medievais e incluso un antigo hospital de peregrino, co cál é pouco entendible que se decidirá de maneira totalmente unilateral borrar literalmente a Melide das credenciais.

Sen embargo, si aparece reflexado no Camiño Primitivo como enclave e pobo de referencia, o cál sorprende toda vez que a pesares de que cada ano hai máis peregrinos que se achegan por esa ruta si é certo que non o fan tantos como a tradicional que entroca coa francesa na Praza do Convento da vila.

Non é so o caso de Melide, senon que cinco concellos máis non están axeitadamente referenciados no documento xacobeo, documento por outra banda que ten unha difusión trascendental e mundial, xa que cada ano se imprimen preto de 300.000 mil exemplares do mesmo para distribuilos nos puntos de toda Galicia.

A alcaldesa de Melide, destaca a importancia de ter unha comunicación fluída cos órganos de debate do Camiño, como é o caso da Mancomunidade, quen debería auditar estos documentos para evitar estos problemas. En todo caso, insta ás autoridades competentes para que Melide volte a ser incluído no mapa da ruta xacobea nas credencias, sendo referencia nas etapas de calquera dos Camiños e rutas que descorren ata Compostela.