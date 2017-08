Melide pon rumbo as festas de San Roque

Melide, 2 de agosto do 2017 – As festas do San Roque de Melide que se presentaron onte ofrecerán a veciños e visitantes máis dunha vintena de actuacións nun total de 12 días de actividade.

Na programación das festas do San Roque 2017, destaca a celebración do 6º Mercado Medieval que se celebrará entre os días 11 e 14 de agosto e numerosas actuacións musicais, así como actividades de ocio para maiores e cativos.

Dalia García, alcaldesa de Melide explicaba que “do que se trata é de facer un programa variado, atractivo e diferente para todo tipo de público”, destacaba “ a labor altruista da Comisión de Festas do San Roque que un ano máis non deixa a ninguén indiferente, xa que a programación ten actividades para todos os gustos e todos os veciños e a xente que nos visita poderá gozar, un ano máis, das festas grandes da nosa vila”.

Programación San Roque 2017

O 13 de agosto comezará a música coa orquestra Marbella, o día 14 actuará Herdeiros da Cruz, o día 15 de agosto a quenda será para o Combo Dominicano, a Orquestra de Cámara de Galicia e Froito Novo.

O propio día do San Roque, o mércores 16 de agosto, o turno será para a Banda de Música de O Rosal, a Coral Polifónica de Melide, e as orquestras Panorama e Bambolea.

O grupo de gaitas local Herba Grileira, a Banda de Música de Agolada e París de Noia, poñerán banda sonora ao 17 de agosto. O día seguinte, o 18 de agosto, o turno será para a Banda de Música de Arzúa, e as orquestras Televisión e Cinema. O sábado 19 de agosto terá lugar o concerto de Carlos Baute e como fin de festa, o 10 de agosto, celebrarase a Festa do Río, que terá lugar na Área Recreativa do Río Furelos e o día do Neno, con descontos para que os máis pequenos poidan desfrutar das atraccións. Estas dúas celebracións que estarán acompañadas da música da charanga “Os Amigos de Visantoña”, Cuarta Xusta, e o concertó folk-rock ás 20h da tarde de Leirabuxo.

As actuacións das orquestras e dos concertos de San Roque terán lugar no Cantón de San Roque con entrada libre e gratuita.