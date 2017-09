Melide aproba inicialmente o uso do sector UA4

Melide, 29 de setembro do 2017 – O pleno extraordinario celebrado onte no Concello de Melide vén de aprobar inicialmente o cambio de uso residencial a uso terciario da UA4 situada nas proximidades do Colexio Público Mestre Pastor Barral.

A proposta de cambio do sector UA4 foi aprobada por maioría absoluta do Partido Popular e coa abstención do PSOE e o BNG.

Con esta aprobación inicial para a modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal UA4, comezan os trámites pertinentes e dentro da legalidade para realizar o cambio de uso destes terreos. Así, unha vez rematado o período de información pública durante dous meses, remitirase o expediente aos órganos competentes para que continúen coa tramitación ata a súa aprobación definitiva.

A alcaldesa Dalia García, adiantaba que “esta modificación permitirá unha vez feitos os trámites establecidos na normativa aplicable, dispoñer dunha trama de espazos aptos para albergar actividades comerciais e dinamizar a economía municipal”.