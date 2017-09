A menopausia dentro do ciclo Falemos de saúde do concello de Ames

Ames, 27 de setembro do 2017 – Volve o ciclo Falemos de saúde ao concello de Ames e faino cunha charla sobre a menopausia no club de xubilados do Milladoiro.

A doutora Magdalena Seco, coordinadora do centro de saúde do Milladoiro, será a encargada de falar da menopausia ás 17:30 horas do próximo xoves día 28.

Este programa está composto por un total de 11 charlas-obradoiros que se desenvolverán ata final de ano. O ciclo comezou no mes de marzo e ata o momento organizáronse 5 charlas sobre as disfuncións do solo pélvico; a autoestima e o empoderamento; o acompañamento das persoas con cancro; a sexualidade na idade adulta; e a idade saudable. As charlas que quedan por impartir son: o alzhéimer e outras demencias; control do estrés, ansiedade e técnicas de relaxación; prevención de drogodependencias; corresponsabilidade e igualdade; e adicións sen sustancia.

A través deste servizo trátase de poñer en valor o concepto de saúde e crear un espazo onde desenvolver charlas-obradoiros participativas sobre diversas doenzas femininas ou de prevalencia feminina.

A concelleira de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Luísa Feijóo, destaca que “con este programa o que se pretende é poñer en valor o concepto de saúde, e que se vexa como un dereito individual máis que como unha obriga. Así, crease un espazo de xuntanza, debate, reflexión… da muller, para a muller, sen ser excluínte, onde se abordan de xeito participativo aspectos da saúde dende unha perspectiva biopsicosocial e de xénero”.

Asemade, as técnicas municipais encargadas de xestionar este programa valoran de xeito positivo a organización destas actividades que están contando cunha media de asistencia de 30 persoas. Ademais, indican que a veciñanza estase mostrando bastante participativa e solicitan a continuidade de dito programa con charlas que aborden outros aspectos e doenzas de índole feminina.

Charla sobre a menopausia

Na charla de este xoves abordarase o tema da menopausia. A doutora Magdalena Seco indica que “explicarase o proceso completo da menopausia, dende os primeiros síntomas ata que se completa dito proceso. Tamén falaremos da medicación e dos coidados que hai que seguir antes, durante e despois de dito proceso. Trátase dunha charla que está dirixida a todas as mulleres xa que todas van a pasar por este proceso”.