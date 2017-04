Reportaxe: Mercagalicia, o lado escuro da xestión

Mercagalicia é unha sociedade mercantil na que o concello de Santiago é o accionista maioritario cun 51 %, isto a converte nunha empresa pública según a catalogación do Ministerio de Facenda.

Naceu en 1993 e, ubicada no Polígono do Tambre, concentra o maior mercado de froitas e verduras da bisbarra, do que se nutren moitos establecementos. A plataforma de distribución para Galicia dos supermercados Día tamén esta situada en Mercagalicia.

A sociedade tivo un activo económico nas últimas contas publicadas na web de máis de 5 millóns de euros o que da unha idea do volume de negocio de Mercagalicia.

Joaquín Macho, o ex xerente agora denunciado, accedeu a dirección de Mercagalicia en 1995, dous anos despois da súa creación, e ata decembro pasado momento no que foi cesado. Está acusado de administración desleal e apropiación indebida, a auditoría desvelou que estaban concertados distintos créditos que non foron devoltos.

Que pasou para que ao longo de 20 anos isto puidera suceder nunha sociedade pública sen que se detectara? ou concretando no espazo no que non prescribiu aínda o delito, os últimos catro anos, que fallou nas auditorías obrigatorias por lei? quixemos preguntarlle aos actuais responsables políticos e especialmente aos que tiveron esa responsabilidade nos últimos anos.

Marta Lois

A actual concelleira de comercio é a actual presidenta do Consello de Administración de Mercagalicia, a pasada semana anunciaba na denuncia e poñía o acento en que foi unha decisión unánime aínda que se mostraba sorprendida porque ninguén detectara antes as presuntas irregularidades



Rubén Cela

É o portavoz do BNG no concello e o seu grupo non ten representación no Consello de administración, considera que estas sociedades participadas deben ter o mesmo grado de transparencia que as que son públicas nun cen por cen



Paco Reyes

O portavoz socialista no concello de Santiago explica que cando se detectan estas cousas hai que actuar e iso foi o que fixo o Consello de Administracion de Mercagalicia cunha decisión unánime



Preguntado como puido pasar desapercibido algo así Paco Reyes espera que a xustiza o poida aclarar e haberá que avaliar porque as auditorías anuais non o detectaron



Sobre si as empresas auditoras terán que declarar prefire non adiantar acontecementos e agardar a saber que da de si a investigación



Agustín Hernández

O actual portavoz do PP no concello de Santiago foi tamén o alcalde do último ano da anterior lexislatura. Hernández considera tamén que se fixo o debido ao poñer a denuncia



Sobre como feitos así pasaron desapercibidos cree que é imprescindible que a xustiza aclara si existiu algún tipo de neglixencia por parte das empresas auditoras



Agustín Hernández mostra a súa vontade de que todo se aclare e destaca que todo parece, presuntamente, obra dunha soa persoa que nunca pertenceu ao tecido político da cidade,



O sucedido tería que servir para que se revisaran procedementos ou se implementaran más controis. Saber de que serviron as auditorías dos últimos anos ou coñecer que mostraban e que ocultaban ou ignoraban será importante para dirimir responsabilidades penais pero tamén políticas si chegaran a existir.