Todas las mujeres tenemos nuestro lado masculino así como los hombres tienen su lado femenino tendente al reconocimiento en el otro. Nada que ver con la bisexualidad por supuesto. Esto está hace mucho tiempo avalado por médicos, psiquiatras y docentes. De todas formas hay jóvenes que no lo saben y sienten miedo,…es que no soy hombre?, y lo tienen calladito…no sea que…Están se podría decir, peleados con su parte femenina, que tiende a aflorar, y eso los hace sentir muy mal…Y es donde puede aparecer la violencia.

La violencia de género les ofrece como una prueba de que son bien hombres. Esto aderezado con una educación en el hogar de corte machista… a una madre muy bien intencionada e informada se le puede escapar a veces una conducta machista que a veces no logrará reconocer, pero sí, la presión social, esas frases hechas…en fin una sarta de malas ideas que no ayudan a que mujeres y hombres estén en armonía y disfruten de ello.

Por eso, ante cada caso de violencia, me pregunto por qué no hay más información sobre la propia sexualidad, el respeto al otro y al diferente. También hay violencia contra gente con distinta orientación sexual a la que hay respetar también.

La escuela mixta es perfecta en cuanto a la educación de personas que con el tiempo llegarán a ser lo que decidan en todos los sentidos.Hay cosas que de no ser tan graves darían risa, si parece un contrasentido, y lo es.¨ No dejes que te convenzan¨. Se imaginan a los maestros seleccionando a quien van a convencer de ser gay, este no, este, no aquél,… y a convencerlos?! O los padres…tengo tres nenas no, yo quería un varón a ver voy a convencer a una de ellas a que sea varón,…y ya está.

Como pueden llamarse católicos, ultra bueno, ultras si, detrás de esas seis letras se esconden muchos fanatismos, pero católicos? Cuando el papa dijo quién soy yo para juzgarlos?…Quién entiende a esta gente? Cuánto miedo tienen, verdad?

Cuanta confusión, ni más ni menos la que trae la desinformación. Una profesora de parvulario está capacitada para reconocer conductas en una niña o un niño alrededor de los 5 años, que podrían indicar una tendencia homosexual. Una charla con los padres es una forma de abordar el tema. Seguramente ellos lo saben pero es de gran ayuda como lo es la del médico de familia. Se crean a veces barreras que entre todos podrán eliminar y así hacer una vida de aceptación y afecto.

También en la escuela los niños tímidos, sensibles, aparentemente débiles son presa de los que tienden a agredir, ya sea emocionalmente o físicamente, ahí también hay miedo, el desprecio al que ven que tiene una de las características más rechazadas en su interior, despierta en los abusadores un instinto de destrucción.

Aquí también se huele el miedo a lo diferente…miedo a ser ellos diferentes en el sentido sexual, claro. Aunque parezca agresivo hay que enseñar a los niños a que deben defenderse, una posible víctima que devuelva el golpe ya no es tan apetecible. Una frase como “no te permito” es una frase mágica que pone barreras y abre puertas. Se trata ni más ni menos que respetarse a sí mismo.

Volvemos a apelar a fomentar la compasión y el respeto, las dos armas que tenemos para vivir bien con nuestros semejantes, y el ejemplo, el mejor docente.