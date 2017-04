I Milla Urbana Nocturna de O Pino mañá sábado

O Pino, 7 de abril do 2017 – Onte foi presentada en O Pino a I Milla Urbana Nocturna de O Pino-Campionato de Galicia de Milla en Ruta que se desenvolverá mañá sábado.

O alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, acompañado polo presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos Baz, o presidente do Clube Deportivo Vagalume Energía do Pino, Alejandro Díaz González, e o técnico deportivo do Pino e representante da delegación da Federación Galega de Atletismo en Santiago, Iván Sanmartín foron os encargados de presentar a proba no salón de plenos do concello.

A cita deportiva terá lugar mañá sábado a partir das 18,30 horas e tamén acollerá o Campionato Galego de 1 Km en Ruta das categorías benxamín, alevín, infantil e cadete. Ambos os dous campionatos reunirán a preto de 500 atletas procedentes de diversos puntos da xeografía galega.

Según explicou o alcalde a milla urbana nocturna da continuidade “a unha serie de probas desta índole que se viñeron desenvolvendo no concello entre 2006 e 2008. Este ano retómase a iniciativa da man do Clube Deportivo Vagalume Energía do Pino, que é quen organiza esta proba conxuntamente coa Federación Galega de Atletismo e con moi boa acollida xa que contamos con preto de 500 inscritos”.

O alcalde de O Pino, Manuel Taboada, agradeceu tanto ao clube local como á federación a súa implicación co deporte no Pino e con estas probas “xa que sen eles non sería posible realizar unha cita destas características”.

O presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos, subliñou a importancia da celebración destes dous campionatos e puxo en valor tanto o compromiso do Concello do Pino co seu patrocinio e o seu compromiso “polo deporte como polo atletismo”, así como a implicación do Clube Deportivo Vagalume “un Clube local e relativamente xoven, no desenvolvemento e organización dun gran evento como é o Campionato Galego de Milla en Ruta e de 1 Km en Ruta”, xa que dende a súa perspectiva “crea tecido deportivo e pon en valor a práctica deportiva”.

Hornillos Baz subliñou que “estamos ante unha proba singular cun campionato de Galicia que vai a ser nocturno o que lle engade un plus diferenciador”.

O presidente da Federación Galega de Atletismo tamén quixo deixar patente que Galicia é a “primeira comunidade en organizar probas de 1 quilómetro para as categorías inferiores”.

Alejandro Díaz González, presidente do Clube Deportivo Vagalume Energía, constituido en outubro de 2015 en O Pino, tras agradecer o apoio da federación para co Campionato de Galicia de Milla e de 1 Km en Ruta e o patrocinio do Concello, subliñou que o clube quixo dar resposta “a unha demanda real e como a maioría dos integrantes do clube son aquí quixemos ter un evento propio e diferenciador; facer algo distinto e atractivo”. Aínda que esta é a primeira edición da milla urbana nocturna, a pretensión de Vagalume “e que co esforzo de todos esta proba se consolide e sexa un referente en Galicia”, dixo, engadindo que “temos un nivel bastante alto na lista de atletas xa inscritos e dende aquí queremos facer un chamamento aos veciños e á xente para que veñan ao Pino este sábado a animar e a ver a probas”.