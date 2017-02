O Milladoiro en Ames acolle a I Fase Rexional de Patinaxe Artística

Ames, 11 de febreiro do 2017 – O Pavillón polideportivo do Milladoiro acolle a I Fase Rexional de Patinaxe Artística.

A I Fase Rexional está organizada polo CPA Omega no Milladoiro e reunirá hoxe a 99 patinadores e patinadoras divididos en sete categorías. A máis numerosa a de Infantil Feminina con 32 deportistas seguida de Alevín, tamén Feminina, cun total de 25.

A competición queda reducida a unha soa xornada, debido a unha modificación nos horarios de última hora. Pola mañá será o turno das categorías Infantil e Benxamín mentras que pola tarde competirán os de Alevín, Cadete e Absoluta na pista do pavillón do Milladoiro, en Ames. Ó término da mesma, procederase á entrega de trofeos de todas as categorías.

Horarios