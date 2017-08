O Milladoiro terá un novo paso de peóns na N-550

Ames, 1 de agosto do 2017 – O Milladoiro, en Ames, terá un novo paso de peóns na rúa Rosalía de Castro, a Nacional 550, que unirá a rúa Viorneira coa rúa Do Seidón.

A novo paso de peóns foi presentado onte no lugar onde se construirá. Acudiron por parte do concello o responsable de obras Blas García e o alcalde José Miñones. estivo tamén presente José Manuel Fernández presidente da asociación de comerciantes Palmira Bulebar.

Trátase dunha vella demanda dos comerciantes e de moitos veciños que cruzan por aquí xa hoxe en día asumindo un alto risco e en contra das normas de circulación.

A través deste plan instalaránse dous semáforos e un paso de peóns adaptado que parta da rúa Viorneira e atravese a avenida de Rosalía de Castro. Búscase mellorar a seguridade nesta zona e facilitar o cruce desta avenida. Esta actuación será realizada con fondos propios municipais.

O Concello de Ames xa dispón da autorización do Ministerio de Fomento para executar esta obra, pro previamente houbo que falar con dito Ministerio e solicitar a pertinente autorización. Unha vez, redactado e deseñado o proxecto enviarase a Fomento para que teñan constancia da actuación e dos prazos de dita obra. O proxecto foi redactado polo arquitecto amesán, David Fernández.

Medidas para humanizar a avenida de Rosalía de Castro

O alcalde de Ames, José Miñones, indicou que “dende o Concello enviamos varios escritos ao Ministerio de Fomento para modificar a circulación de vehículos polo N-550 ao seu paso pola avenida de Rosalía de Castro. Temos unha proposta, que consiste en desviar o tráfico pesado cara a autoestrada AG-56 e ao corredor AC-522 ata a glorieta das Galanas. Nesta actuación tamén participa a Xunta de Galicia xa que habería que facer obras na rotonda das Galanas”.

Miñones destacou que o proxecto presentado hoxe “está dirixido a tratar de reducir a velocidade dos vehículos que circulan por esta rúa do Milladoiro. A idea do goberno é que os peóns teñan prioridade sobre os vehículos. Coa instalación deste novo paso de peóns programaranse os semáforos desta zona da avenida Rosalía de Castro para que pechen e abran de forma secuencial. Deste xeito os peóns disporán de máis tempo para cruzar. Ademais, preténdese que os condutores opten por non cruzar esta avenida cando se dirixan a Santiago e vaian pola autoestrada AG-56”.

O presidente da Asociación de Pequenos Comerciantes Viorneira, Palmira Bulebar, José Manuel Fernández, dixo “nós estamos satisfeitos por esta actuación que se vai a levar cabo para mellorar a seguridade viaria nesta zona da avenida de Rosalía de Castro. Agradecerlle ao Concello que persuadira a outras administración para poder executar esta obra”. Ademais, indicou “coincido co alcalde en que hai que tratar de disuadir aos condutores para que pasen cos seus vehículos polo centro do Milladoiro e opten por outras vías alternativas como é a autoestrada AG-56”.