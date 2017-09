Reformas no Milladoiro e compras responsables no pleno de Ames

Ames, 30 de setembro do 2017 – O pleno de Ames correspondente ao mes de setembro aprobou entre outras cuestións proxectos na zona urbana do Milladoiro e distintas normativas.

O pleno de Ames comezou coa aprobación do proxecto de arranxo do PM5-03. Os traballos en esta zona regularizaran a situacións do espazo situado entre os bloques de vivendas das rúas Figueiras, da Moa, e Costa Grande, na marxe dereita dirección Santiago. Esta zona será dotada de accesibilidade e aproveitarase para crear unha nova zona verde nos patios interiores. Para o financiamento desta obra o Concello incautou avais por valor de 356.818,30 euros. Coa aprobación deste proxecto poderase abrir un proceso de licitación para adxudicar as devanditas obras. Estes bloques de vivenda están sen recibir por parte do Concello e polo tanto as vivendas non contan con licenza de primeira ocupación.

Por outra banda o concello aprobou a reparación de solados, dotación de accesibilidade e peche do complexo de piscinas situado na travesía do Porto, tamén no Milladoiro.

Cos votos a favor dos membros do goberno, dos concelleiros/as de Ames Novo e do concelleiro non adscrito, Javier López, aprobouse a primeira modificación puntual do regulamento de bolsas de traballo. Os edís do Partido Popular e de Pacto por Ames abstivéronse neste punto. O devandito regulamento afecta ás bolsas que na actualidade están activas e permitirá facer un desdobre destas listas, para que haxa dúas listaxes diferentes (unha para cubrir interinidades e outra para contratacións temporais).

Ordenanzas reguladoras do cemiterio municipal

Outro asunto aprobado foi a ordenanza da taxa pola actividade do cemiterio municipal, que regula os cambio de titularidade, despois da autorización municipal, de concesións sobre terreos e sepulturas en dito cemiterio (275 euros); o permiso de apertura de toda clase de sepulturas para inhumacións ou exhumacións e ocupación daquelas no primeiro caso (30 euros); e o permiso de retirada de restos dos cinceiros, tumbas, nichos e panteóns a Osario xeral sen apertura (30 euros).

Tamén se establecen diversas taxas polo permiso de instalación de lápidas (40 euros); instalación de cruces ou calquera outro tipo de símbolos en tumbas (45 euros); polo permiso de reparación de lápidas (25 euros) e reparación de cruces ou calquera outro tipo de símbolos en tumbas (30 euros). Por último dita ordenanza recolle as taxas por certificación da concesión no rexistro municipal de panteóns, tumbas, nichos e cinceiros (20 euros); traballos de conservación e vixilancia para nichos individuais (20 euros) e para tumbas e panteóns completos (40 euros). Ademais, establécense unha serie de exencións de pago. Este asunto foi aprobado cos votos a favor dos membros do goberno, dos concelleiros/as de Ames Novo e do concelleiro non adscrito, Javier López, mentres que os edís do Partido Popular e de Pacto por Ames abstivéronse.

Ademais, aprobouse a ordenanza que regula o prezo público polos servizos do cemiterio municipal. Este punto saíu adiante cos votos a favor dos membros do goberno, dos concelleiros/as de Ames Novo e do concelleiro non adscrito, Javier López, mentres que os edís do Partido Popular e de Pacto por Ames abstivéronse. Os servizos para os que se propón establecer un prezo son os de apertura e peche de cinceiro (35,71 euros), nicho (85,88 euros), tumba (128,82 euros) e sepultura especial (162,72 euros). Tamén se establecen os prezos de apertura a osario e peche de cinceiro (45,65 euros), apertura a osario e peche de nicho (90,85 euros), apertura a osario e peche de tumba (155,38 euros), apertura a osario e peche de sepultura especial (189,28 euros). Asemade, establécense os prezos polo uso do servizo da sala de autopsias (136,73 euros por día), servizo de capela (70,06 por cada servizo), e polo servizo da sala velorio (228,26 por 24 horas; 342,39 por 36 horas e 456, 52 por 48 horas).

Proposta para unha compra pública socialmente responsable

Aprobouse, cos votos a favor dos membros do goberno, dos concelleiros/as de Ames Novo e do concelleiro non adscrito, Javier López, e as abstencións dos edís do Partido Popular e de Pacto por Ames a proposta presentada por Ames Novo na que se solicita que se elabore unha normativa reguladora e un manual de compra pública socialmente responsable para todas as compras de bens ou servizos que realice o Concello. A proposta aprobada inclúe que se avalíe a posibilidade de crear un selo de calidade municipal ou etiqueta que certifique a achega das empresas á economía do Ben Común mediante uns indicadores ou estándares verificables obxectivamente por un organismo municipal transparente e participativo, así como o impulso da formación dos responsables de contratación, intervención e asesoramento xurídico na aplicación de criterios de compra pública socialmente responsable.

O pleno aprobou finalmente unha moción sobre o Pazo de Meirás ma que se declara a Fundación Franco non grata no Concello de Ames e faise unha condena pública das declaracións da Fundación Franco nas que expresaba a súa intención de usar as visitas guiadas ao Pazo para facer apoloxía da Ditadura e do Ditador. Ademais, acordouse instar ao goberno do Estado a facer as modificacións legais precisas para a ilegalización da Fundación Franco; realizar un estudo ao redor do espolio e apropiación do Pazo de Meirás por parte da familia Franco e sobre o proceso para posibilitar a súa devolución e incorporación ao patrimonio público, sen que esa incorporación supoña ningún novo custo para pobo de Galicia; respaldar, participar e impulsar, dentro das competencias que lle corresponden ao Concello de Ames, as iniciativas que se desenvolvan para garantir o cumprimento do acordado e a consecución dos seus obxectivos, e dar traslado do seguinte acordo á Xunta de Galicia e aos grupos con representación no Parlamento de Galicia, nas Cortes Xerais do Estado, Deputación Provincial, así como ao Goberno do Estado.