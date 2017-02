O Milladoiro acolle unha xornada sobre cláusulas chan organizada por UCGAL

Ames, 19 de febreiro do 2017 – A aula de usos múltiples da Casa da Cultura de Milladoiro acollerá o próximo martes, 21 de febreiro, unha xornada informativa sobre cláusulas chan e gastos hipotecarios.

A actividade titulada Que podo facer ante unha cláusula chan? será impartida por técnicos da Unión de Consumidores de Galicia, entidade que desde novembro do ano pasado asesora á veciñanza amesá nos dous puntos de información dos que dispón no concello.

A xornada informativa, a segunda destas características que UCGAL leva a cabo no municipio, terá lugar na aula de usos múltiples da Casa da Cultura de Milladoiro, ás 20:30 horas. A entrada é libre e gratuíta ata completar aforo.

Esta xornada forma parte dunha serie de actividades que UCGAL está a desenvolver por toda Galicia para achegar á cidadanía información actualizada e veraz sobre as cláusulas chan.

O secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López Crespo, explica que “o obxectivo desta actividade é que cada persoa coñeza a situación na que se atopa para saber se ten unha hipoteca que inclúe unha cláusula desta natureza, e no caso de que se sexa así, se ten a posibilidade de recuperar o seu diñeiro. Tamén cabe a posibilidade de que parte dese diñeiro xa lle fora devolto, dependendo da entidade bancaria coa que se asinou a hipoteca. En definitiva, trátase de que na xornada do Milladoiro o consumidor poida ter información detallada e individualizada, sen ningún tipo de custe, sobre a súa situación, e unha vez coñecido iso poida reclamar para que lle deixen de aplicar as cláusulas chan”.

Esta é a segunda actividade sobre cláusulas chan que UCGAL desenvolve no Concello de Ames. A primeira xornada informativa congregou a máis de setenta persoas no salón de plenos do concello o pasado 11 de xaneiro. Desde entón, os puntos de información que esta entidade ten en Bertamiráns e Milladoiro, atenden cada día a numerosas persoas afectadas. Ante o volume de consultas, UCGAL e o Concello de Ames apostaron por levar a cabo unha nova xornada informativa.

A concelleira de Promoción Económica, Isabel Gonzalez, anima “a toda a veciñanza que se poida ver afectada polo pago dunha hipoteca a asistir a xornada e faga valer os seus dereitos. Agardamos que a charla que se vai a desenvolver no Milladoiro esperte o mesmo interese, ou incluso máis, da que se fixo o mes pasado en Bertamiráns”.