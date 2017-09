MJ Pérez presenta en Arzúa o seu novo disco Casandra

Arzúa, 28 de setembro do 2017 – A cantautora arzuana MJ Pérez presenta o seu terceiro traballo discográfico, o primeiro gravado en estudo, na súa vila natal.

A cita este próximo sábado as nove da noite na Casa da Cultura de Arzúa.

MJ Pérez compartirá ao vivo as cancións dun álbum que marca un antes e un despois na súa traxectoria. Un traballo no que, sen deixar de lado a esencia, a artista explora novos camiños e estilos no eido musical. O single que a artista presentou en agosto, “Ai de Min!”, é unha boa mostra disto.

Á xa coñecida banda composta por Diego Fiuza á guitarra, Inés Mirás ao baixo e Alberto Rama á batería, súmase unha lista de colaboracións que enriquecen o traballo. Trátase de Richi Casás nos ventos, Martiño Cabarcos na zanfona, Paco Cerdeira no Bouzouki, Ailén Kendelman (compoñente da formación Áureas) nas percusións e o artista da costa da morte Serj que interpreta un tema a dúo con MJ.

Casandra é un álbum gravado no estudio dos Locais de Ensaio do Concello de Arzúa, por tanto, dobremente especial para a artista, que na gravación e mestura contou co bo facer de Paco Cerdeira. Colaboraron tamén: Chou na masterización, Xoana Almar (de Cestola na Cachola) co deseño da portada do CD e o portugués Joel Faria deseñando unha serie de retratos que ilustran o interior do álbum. O Concello de Arzúa colaborou facilitando en todo momento o acceso e uso das instalacións do estudio, así como a axuda e preparación da presentación do disco, que será na Casa da Cultura.

Casandra

O título do disco é unha referencia ao mito grego de Casandra.

Casandra posuía o don da profecía e era quen de adiviñar o futuro. A raíz dun conflito co deus Apolo, Casandra foi castigada: mantería o seu don, mais ninguén crería nela. A traxedia de Casandra chegou cando foi quen de prever a guerra e caída de Troia e ninguén creu nas súas súas advertencias.