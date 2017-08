O Monbus Obradoiro comezou os adestramentos

Compostela. 16 de agosto do 2017 – O persoal do Monbus Obradoiro completou a primeira sesión dobre de adestramentos da pretempada no pavillón de Fontiñas despois dun almorzo conxunto no Hotel OCA Porta do Camiño.

O director xeral, José Luis Mateo, e o resto do corpo técnico déronlles a benvida ás caras xa coñecidas do persoal e tamén ás novas incorporacións. Para terminar esta primeira reunión, o persoal desprazouse ata os xardíns do Hotel OCA Porta do Camiño para facerse unha foto de familia antes de comezar co primeiro adestramento.

Foron sete os xogadores do persoal os que completaron a primeira xornada de adestramentos debido ás ausencias de Nemanja Radovic, Artem Pustovyi, Eimantas Bendzius e Adam Pechacek, que se atopan concentrados coas seleccións dos seus respectivos países e Matt Thomas e Benjamin Simons, que se incorporarán ao grupo en canto pisen Santiago de Compostela.

O equipo estivo acompañado por seis xogadores da canteira do club: Rodrigo Gómez, Juan Castro, Brais Losada, Rafael García, Enrique Melini e Alexei Pérez.

Primeiros Partidos da liga

O Monbus Obradoiro comezará xogando como local o fin de semana do 30 de setembro e 1 de outubro ante o Tecnyconta Zaragoza e a última xornada será de novo en casa, esta vez ante o Baskonia, o 24 de maio.

Tras estrearse ante a súa afección, o segundo encontro será entre semana en Valencia, ante o actual campión de Liga (4-5 de outubro), para volver ao Fontes do Sar e xogar contra o Divina Seguros Joventut (7-8 de outubro).