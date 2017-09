O Monbus Obradoiro segundo no Torneo EncestaRías

Compostela, 18 de setembro do 2017 – O Monbus Obradoiro despediuse do III Torneo EncestaRías en segunda posición tras caer na final ante o San Pablo Burgos nun partido igualado ata o final (79-83).

O Monbus Obradoiro chegou a final do EncestaRías tras gañar ao RETAbet Bilbao Basket por 106-98.

O equipo compostelán saíu á pista moi acertado desde a liña de 6,75, anotando cinco triplos no primeiro cuarto que fixeron dano á defensa do San Pablo Burgos. Así o conxunto galego conseguiu as primeiras distancias no marcador (15-9) pero a anotación de Javi Veiga foi clave e axustou o marcador (25-24).

No segundo cuarto, Moncho Fernández moveu o banco en busca de vez para distanciarse do seu rival, conseguíndoo nos primeiros minutos grazas ao acerto desde o perímetro, pero o xogo continuou coa mesma dinámica e o Burgos seguiu remando para chegar ao descanso cun 40-35 reflectido no electrónico.

Tras o paso polos vestiarios, o equipo galego, con Pozas anotando un parcial de 5-0, conseguiu a máxima vantaxe do encontro no primeiro minuto. Enseguida reaccionaron os de Diego Epifanio da man de Dúas Anjos e Veiga pero un roubo de Sàbat que finalizou en canastra puxo ao seu equipo sete puntos por encima ao finalizar o terceiro cuarto (63-56).

O Monbus Obradoiro comezou o último cuarto pegando outro pequeno tirón con Navarro penetrando a canastra, co tiro exterior de Laksa e a actuación de Radovic na pintura, pero Barreira e López continuaban recortando distancias. Sàbat anotou un triplo que parecía dar aire ao seu equipo, pero foi respondido inmediatamente por Gaullius empatando o partido a 79 a falta de 37 segundos. O partido contou cun final a cara ou cruz que caeu ao lado dos burgaleses (79-83).

O equipo compostelán continuará traballando esta semana de pretempada e disputará o vindeiro domingo, día 24, ás 18:00 horas, a final da Copa Galicia en Marín.

FICHA TÉCNICA

Monbus Obradoiro 79: Pozas (7), Thomas (9), Corbacho (2), Llovet (6), Radovic (15) ?

cinco inicial – Sabat (5), Simons (6), Pustovyi (4), Navarro (10), Bendzius (4), Pechacek

(2) e Laksa (9).

RETAbet Bilbao Basket 83: Schreiner (2), Gailius (15), Barreira (17), Veiga (16),

Thompson (12) ? cinco inicial – Sedekerskis (2), Saiz (2), Martínez (3), Dous Anjos (4),

Huskic (3), López (7) e Fisher (-).

Parciais: 25-24, 15-11, 23-21 e 16-27.

Árbitros: Cortés, Martínez e Sánchez.