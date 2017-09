O Monbus Obradoiro cae ante o FC Barcelona por 82 a 98

Compostela, 4 de setembro do 2017 – O Monbus Obradoiro continúa cos adestramentos e partidos de pretempada e cae ante o FC Barcelona ainda que segue pulindo detalles e integrando aos novos.

O equipo compostelán enfrontouse ao FC Barcelona no II Memorial Quino Salvo, finalizando o encontro cun 82-98 reflectido no electrónico a favor do conxunto catalán.

Arrincou o Monbus Obradoiro cun bo Sàbat a ambos lados da pista. O base catalán atopou de entrada o acerto no tiro exterior, apoiándose nun batallador Radovic, que malgastou talento na pintura bailando cos homes interiores do Barça Lassa. Os cataláns, acertados no triplo, comezaron crecendo a partir da entrega de Pressey. O base, chamado a levar o temón da escuadra de Sito Alonso, estivo incansable en defensa, con presión sobre os creadores de xogo obradoiristas. Co paso dos minutos melloraron atrás os barceloneses, grazas en boa parte á intimidación de Tomic e Sanders, que fixeron as delicias dunha afección que gozou e pasouno en grande durante toda a mañá.

A pesar da melloría do Barça, non se engurrou en ningún momento o Monbus Obradoiro. Os de Santiago amornaron ánimos e fixeron axustes en defensa con dúas recuperacións vertixinosas de Navarro e Pozas para acabar por diante ao final do primeiro cuarto que serviu para ver o debut de Simons (22-20).

Pero no segundo asalto desatouse o caudal ofensivo do Barça. Rakim Sanders abriu a veda e a partir de aí entraron outros sete tiros máis desde longa distancia. Daba igual que os seus tiros estivesen ben punteados ou que lanzase á media volta segundo recibía. O pivote acertou de todos os xeitos para contribuír á fuga do Barça.

Minimizou danos o Monbus Obradoiro porque os seus tiradores tamén anotaban máis aló da liña de 6,75. Matt Thomas completou un expediente notable na primeira metade (sete puntos) e Laksa foi unha ameaza constante desde as esquinas (39-54).

O paso por vestiarios sentou ben aos galegos, que retomaron o pulso do partido con David Navarro de base e posteriormente con Sàbat. Cando as dúas novas incorporacións coincidiron na pista alternáronse na creación de xogo, con especial acerto para Albert, que provocou a admiración da bancada con senllas asistencias para o contundente Pechacek. O checo estivo forte en defensa, sólido nos bloqueos e eficaz baixo o aro.

Radovic volveu sentar cátedra no xogo de pés na pintura facendo pouco efectivo o esforzo de Moerman e o conxunto obradoirista estivo preto de asinar o remonte coa irrupción de Kohs. En varias ocasións os santiagueses achegáronse a tres puntos dos cataláns, pero o Barça atopou a forma de evitar que os de Moncho Fernández désenlle a volta ao marcador (66-71).

O último cuarto, que finalizou 82-98 a favor dos de Sito Alonso, concluíu con mostras de ADN obradoirista, que en ningún momento baixou os brazos tratando de darlle a volta ao marcador.

O Monbus Obradoiro continuará a súa posta a piques de pretemporada o próximo fin de semana no Circuíto Movistar en Logroño.

Crónica de Íñigo Caínzos

FICHA TÉCNICA:

Monbus Obradoiro 82: Sabat (13), Llovet (8), Radovic (10), Navarro (14), Thomas (13) cinco inicial- Castro (-), Simons (3), Kohs (7), Pechacek (4), Pozas (2) e Laksa (8).

FC Barcelona Lassa 98: García (1), Pressey (14), Vezenkov (18), Kurucs (3), Tomic (7) cinco inicial- Sanders (15), Font (4), Diagne (-), Martínez (7), Gerun (2), Figueras (3) e Moerman (10).

Parciais: 22-20, 17-34, 27-17 e 16-27.

Árbitros: Pérez, Cortés e Rial.