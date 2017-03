O Rio Natura Monbus Obradoiro ficha a David Barlow

Compostela, 16 de marzo do 2017 – O Rio Natura Monbus Obradoiro chegou a un acordo con David Barlow para a súa contratación ata o final da presente tempada.

David Barlow é un pivote de 2,05 metros e 33 anos procede do Melbourne Unitd, co que acaba de finalizar a liga Australiana cunhas medias de 5.1 puntos (48.4% en tiros de dous, 34.5% en triplos e 83.3% en tiros libres), 2.7 rebotes e 4.5 de valoración en 19.5 minutos (19 partidos xogados).

Internacional con Australia sub18 e Absoluto (disputou dous mundiais e dous Xogos Olímpicos, coincidindo co seu novo compañeiro Aleks Maric nas citas de Turquía (2010) e Londres (2012), o xogador xa coñece a liga Endesa do seu paso polo CAI Zaragoza (2009-2011) e UCAM Murcia (2011-2013).

No palmarés de David Barlow figuran tres títulos de Liga do seu país (2004, 2005 e 2008).

“Damos a benvida a David, quen mostrou unha magnífica predisposición por xogar no noso equipo unha vez confirmadas as lesións de gravidade de Rosco Allen e Adam Pechacek. Con el traemos experiencia, loita, intelixencia e polivalencia que esperamos fágannos mellorar como equipo para poder conseguir os nosos obxectivos”, afirma do director xeral do club, José Luis Mateo.

David Barlow atópase viaxando agora mesmo en dirección a Santiago de Compostela. A súa chegada está prevista para esta tarde e incorporarase ao equipo tras o pertinente recoñecemento médico en Hospital HM A Rosaleda.