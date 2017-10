Nova vitoria do Monbus Obradoiro diante do Montakit Fuenlabrada (65-73)

Compostela, 30 de outubro do 2017 – O Monbus Obradoiro visitou o pavillón Fernando Martín, onde conseguiu a súa primeira vitoria a domicilio tras superar ao Montakit Fuenlabrada e cortar a súa serie de imbatibilidade (65-73).

Os de Moncho Fernández saltaron con forza e ganas á pista con Pozas, Thomas, Bendzius, Simons e Pustovyi, conseguindo as primeiras rendas das partido grazas ao acerto interior da man de Pustovyi e do exterior con dous triplos consecutivos de Thomas e Pozas. Os de Nestor García non tardaron en reaccionar a través da defensa, conseguindo quedar a só un punto do seu rival ao final do primeiro cuarto (18-19).

No comezo do segundo asalto, o acerto dos composteláns decaeu, conseguindo o Montakit Fuenlabrada poñerse por diante no marcador por primeira vez no partido. Un parcial de 9-0 a favor dos locais desconcertou ao Monbus Obradoiro, que vía como o seu rival afastábase. Pero souberon sobrepoñerse inmediatamente os de Moncho Fernández tras un triplo de Sàbat e un triplo e unha bandexa de Simons, poñéndose a dous puntos (29-27) a falta de catro minutos para o descanso. O resto do cuarto, ambos os equipos cruzaron varias canastras sen que ningún conseguise unha diferenza extensa, finalizando o tempo cun 36-33 reflectido no electrónico.

Tras o paso polos vestiarios, o conxunto compostelán regresou á pista enérxico e a igualdade continuaba presente entre ambos os conxuntos. Pero entrou en pista Corbacho e ao instante anotou un triplo, ao que seguiu Thomas cun 2+1 para poñer ao seu equipo de novo por diante no minuto 25 (44-46). Sekulic conseguía facer dano ao Monbus Obradoiro pero, tras varios fallos en ataque do conxunto de Néstor García, o cuarto finalizou cun 51-55 no marcador.

O último cuarto foi como se prevía: un duelo de máxima intensidade no que mandou o Monbus Obradoiro e no que o Montakit Fuenlabrada recortou distancias perigosamente no marcador. David Navarro e Nemanja Radovic conseguían canastras importantes para a distancia no marcador dos galegos e Bendzius anotou desde a liña de 6?75 no minuto 34 do partido, poñendo o marcador en 55-64. A precipitación por parte de ambos os conxuntos palpábase e o conxunto obradoirista entrou en bonus a falta de sete minutos para finalizar o encontro. O Montakit Fuenlabrada soubo aproveitar a vantaxe anotando desde a liña de tiros libres, á que o equipo compostelán acudiu tres veces en todo o partido fronte ás vinte do seu rival.

Popovic puxo en perigo a vitoria do Monbus Obradoiro cun triplo no minuto 37, pero os de Moncho Fernández demostraron que non ían deixar marchar esta vitoria e anotaron Llovet tras roubo e Thomas de dous (65-70). O broche final púxoo o base Pepe Pozas anotando o triplo decisivo a falta de 19 segundos, poñendo ao seu equipo en 65-73 como marcador final e conseguindo a primeira vitoria lonxe de Sar.

O Monbus Obradoiro volve desprazarse a próxima semana para afrontar a xornada 7 da liga Endesa visitando ao UCAM Murcia, o domingo 5 de novembro, ás 12:30 horas.

A continuación, o equipo disputará dous encontros seguidos como local, recibindo primeiro ao Herbalife Gran Canaria (sábado 11 de novembro, ás 19:00 horas) e despois ao Iberostar Tenerife (domingo 19 de novembro, ás 18:00 horas). O club puxo en marcha a promoción Pack Canario a un prezo especial para todos aqueles interesados en vivir estes dous partidos seguidos. Así se poderán comprar entradas para os dous encontros a un prezo xeral de 41,5€ en Fondos, 56,5€ en Tribunas 2, 71,5€ en Tribunas 1 e 83,5€ en Retráctil. O prezo para as entradas en tarifa Xuvenil (de 13 a 18 anos) será de 34,5€ en Fondos, 41,5€ en Tribuna 2, 56,5€ en Tribuna 1 e 68,5€ en Retráctil. E, por último, o prezo das entradas na tarifa Infantil (de 5 a 12 anos) será de 26,5€ en Fondos, 34,5€ en Tribuna 2, 49,5€ en Tribuna 1 e 62,5€ en Retráctil.

Ficha técnica

Montakit Fuenlabrada 65: Vargas (4), Popovic (17), Eyenga (5), Ou’Leary (6), Olaseni -quinteto inicial- Rupnik (5), Llorca (4), Sekulic (9), Cruz (2), Smits (9) e González (4).

Monbus Obradoiro 73: Pozas (8), Simons (8), Bendzius (5), Thomas (15), Pustovyi (12) -quinteto inicial- Sábat (3), Radovic (8), Laksa, Llovet (7), Navarro (4) e Corbacho (3).

Árbitros: Bultó, García Ortiz e Fernández.

Parciais: 18-19, 18-14, 15-22 e 14-18.

Incidencias: Partido correspondente á sexta xornada da liga Endesa, disputado no pavillón Fernando Martín.