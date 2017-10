O Monbus Obradoiro cae ante o Valencia Basket

Compostela, 6 de outubro do 2017 – Unha de cal e outra de area, tras gañar na primeira xornada da liga Endesa o Monbus Obradoiro caeu ante o Valencia Basket, vixente campión da competición.

Os de Moncho Fernández saltaron enérxicos á pista con Sàbat, Thomas, Laksa, Llovet e Pustovyi, que tentaron incomodar ao seu rival tanto en ataque como en defensa, conseguindo así as primeiras rendas do partido (3-10), da man de Thomas.

Non tardaron os de Txus Vidorreta en reaccionar en defensa, igualando case o marcador no ecuador do primeiro cuarto (8-10) grazas ás actuacións de Doornekamp e Van Rossom. O primeiro tempo terminou cun 22-19 reflectido no electrónico que deixaba clara a igualdade que predominaba no encontro.

Continuou con garra e esforzo o Monbus Obradoiro durante o inicio do segundo cuarto, que renovaron cun parcial de 0-6. Os valencianos non ían poñer fáciles as cousas aos galegos e Green e Xastre guiaron ao seu equipo na remontada. Os de Moncho Fernández responderon con Pustovyi mandando na zona e con tres triplos de Simons, Sàbat e Pechacek para chegar ao descanso igualados a 35 no marcador, cunhas diferenzas a 4 a 13 en faltas e 14 a 2 en tiros libres.

Tras o paso polos vestiarios, o conxunto compostelán regresou á pista cun ritmo superior ao equipo taronja, que lles permitiu anotar un parcial de 4-11 que obrigou a Txus Vidorreta a pedir un tempo morto. Esta parada sentou ben aos valencianos e, especialmente, a Green, que anotou sete punto seguidos para igualar de novo o marcador. Apareceu así Alberto Corbacho para responder desde a liña de 6,75. E, a continuación, Rafa Martínez liderou ao seu equipo na remontada anotando sete puntos seguidos, facendo dano ao Monbus Obradoiro, que non era capaz de recortar as distancias no marcador e terminou o terceiro cuarto 57-54.

Martínez continuou en refacho e, xunto a unha canastra de Will Thomas, o Valencia Basket lograba a súa máxima vantaxe (61-54). O Monbus Obradoiro deixou claro que visitara a Fontenta para pelexar pola vitoria ata o último momento e non llo puxo fácil aos valencianos. O segundo triplo de Corbacho puxo ao banco en pé tras poñerse de novo a só dous puntos no marcador a falta de 6 minutos de partido. Pero a entrada a pista de Green e Van Rossom permitiu ao equipo taronja aumentar a brecha no marcador ata os 12 puntos a pesar dos intentos do conxunto galego con canastras de Thomas, Sàbat, Navarro e Laksa. O partido terminou con vitoria para o actual campión da liga Endesa por 80-67.

FICHA TÉCNICA

Valencia Basket 80: Vives (-), Green (19), Xastre (8), Thomas (6), Dubljevic (11) -cinco titular- Van Rossom (13), Rafa Martínez (11), Pleiss (4), Doornekamp (6), Llompart (-), Hlinason (-) e Porto (2).

Monbus Obradoiro 67: Sabat (6), Thomas (13), Laksa (8), Llovet (2), Pustovyi (14) -cinco titular- Simons (3), Radovic (6), Navarro (2), Bendzius (4), Pechacek (3), Corbacho (6) e Pozas (-).

Árbitros: Hierrezuelo, Aliaga e Martín Caballero. Parciais: 22-19, 13-16, 22-19, 23-13