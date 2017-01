Moncho Fernández cumpre 200 partidos como entrenador na ACB

Compostela, 26 de xaneiro do 2017 – O adestrador do Rio Natura Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, cumpriu o pasado sábado o seu partido número 200 na liga Endesa no encontro que enfrontou ao seu equipo co Iberostar Tenerife.

O técnico compostelán asegura que non é “nada demasiado diferente a cumprir 190 ou 201. O que si sente é a fortuna de estar a adestrar en ACB e de que este proxecto, o equipo e o club, tivese continuidade e conseguir ata agora todos os retos que nos marcamos. Durante todo este camiño houbo días fantásticos (partido de playoffs, partido de Copa do Rey”) e vivilos, ademais de cumprir 200, no Obradoiro é especial por todo o que significa para min e para os meus”.

Para Moncho Fernández o Rio Natura Monbus Obradoiro, no que leva sete tempadas e co que foi “crecendo e madurando á beira do equipo”, é máis que un club de baloncesto: “É o equipo da miña cidade, é o equipo que queren os meus amigos, o equipo que quere a miña familia. Cando á túa profesión únese a túa paixón logicamente fai que sexa máis especial aínda”.

Foi nunha pista ao aire libre, na Escola de Hostalería de Lamas de Abade na súa cidade natal (Santiago de Compostela), moi preto do pavillón no que se xoga hoxe en día, onde Moncho sentiu por primeira vez que significa ser adestrador e dirixir a un grupo de mozos a xogar a ese deporte que tanto lle gusta.

“Ese foi o meu primeiro partido como adestrador ” explica “. Tiña 17 anos e recordo estar nervioso, como o sigo estando a día de hoxe. Recordo que facía moi bo día e facía sol. Sentín moi feliz porque estaba a vivir unha sensación que descoñecía ata ese momento. Tras adestrar un mes con aqueles mozos (aos que lles levaba dous anos e hoxe en día son grandes amigos e forman parte da miña cuadrilla) alí estaba con eles, vivindo aquilo. Lémbroo como un momento moi especial e ese día souben que quería facer aquilo máis veces, que me sentía ben facéndoo”.

Conseguir chegar onde está actualmente significou tempo e dedicación. “Como ía pensar naquel momento que ía chegar onde estou agora” Apenas era un adolescente acabando COU, preocupábame máis a selectividade que calquera outra cousa. Pero no meu plan de vida se que estaba ser adestrador, da categoría que fose e cos xogadores que fosen. Xamais pensei que podería ocorrer isto. O que tentei sempre é gozar do presente e as cousas foron chegando”.

Moncho dirixiu o seu primeiro partido de baloncesto en Liga ACB hai pouco máis de 7 anos. Debutou un 11 de outubro de 2009 como primeiro adestrador do CB Murcia, enfrontándose ao Caixa Laboral: “Cando ocorre algo por primeira vez, como este debut, es feliz, pero aquela felicidade duroume moi pouco porque foi unha derrota fea e non tivemos opción de gañar o partido. Quizais recordo con especial felicidade, á parte dese 11 de outubro, cando debutei en Xixón como adestrador axudante de Moncho López en ACB e derrotamos a Gran Canaria. Tiña 31 anos e era como “Que fago aquí sentado””. Foi un momento de moitísima felicidade”.

Foi pouco tempo despois de irse de Murcia, no 2010, cando Moncho foi escollido para liderar a volta do equipo santiagués, o Blusens Monbus naquel entón, á elite do baloncesto español, converténdose no adestrador principal, ata a actualidade. Con aquel Blusens Monbus ascendeu á liga Endesa tras gañar cópaa Príncipe e finalizar en 2ª posición en LEB Ouro. Durante a súa carreira, Moncho Fernández dirixiu 11 partidos co CB Murcia e nin máis nin menos que 189 encontros sentado no banco santiagués.

Pouco máis de sete anos levoulle ao técnico compostelán alcanzar o seu segundo centenario, un camiño que, asegura, “ten moito que ver con aproveitar e vivir o presente. Ao final ese camiño de sete anos empeza cun paso e, o primeiro paso, é o primeiro adestramento e sempre hai algo que facer, gañes ou perdas. O deporte o bo que ten é que sempre hai un día despois e o que hai que facer é non pararse. Non só é o teu traballo, tamén a túa vida e o tempo vai pasando e as experiencias que vives hai que gozalas. Hai que aprender das boas e do malas pero cada día, dando grazas por poder dedicarme a aquilo que máis me gusta e cun mantra que me acompaña desde sempre que di que “senón melloras, empeoras”. E esa é a miña bandeira”.

Moncho alcanzou os 200 partidos e faio co equipo da súa cidade, do lugar no que naceu e creceu. Desde aquel día na pista de Lamas de Abade ata hoxe pasaron moitos meses dedicados case de maneira exclusiva ao baloncesto, semanas de partidos en casa e viaxes, días de conversacións e reunións cos seus compañeiros do corpo técnico e charlas co equipo, horas de adestramentos e, por estatística pura, 800 minutos en pista de constantes ánimos, apoio, berros, correccións, euforia, enfados e tamén felicidade. A clave como adestrador” “Gozar, porque se realmente tes paixón esta vaiche a levar onde queiras. Gozar do camiño, pasalo ben, divertirse. Hai que facelo porque che gusta, porque cho pasas ben, porque te divirtes e, ao final, o baloncesto dáche moitas cousas sempre a cambio. Todo ese traballo e dedicación dáche alegrías, dáche amigos, faiche vivir e faiche sentir vivo. Creo que é o mellor que ten o baloncesto”.