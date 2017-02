Moncho Fernández renova por dúas tempadas co Obradoiro

Compostela, 3 de febreiro do 2017 – O presidente do Rio Natura Monbus Obradoiro, Raúl López, anunciou a renovación de adestrador do primeiro equipo, Moncho Fernández, para as dúas próximas tempadas.

O compostelán chegou ao Obradoiro na tempada 2010/11, na que se conseguiu o ascenso á liga Endesa, categoría na que o club milita desde entón de forma ininterrompida e na que disputou unha edición do Playoff polo título (2012/13).

“Moncho axúdanos a construír proxecto, a desenvolver xogadores, a conseguir os obxectivos deportivos do Obradoiro” E estamos convencidos de que ten a capacidade, experiencia e compromiso necesarios para seguir liderando este proxecto dentro da pista”, afirmou o presidente, que recoñecía tamén que “agora non estamos a pasar polo noso mellor momento, pero a historia deste club dinos que con esforzo e unidade saímos de situacións moi comprometidas, deportivas e non deportivas. Todos xuntos”.

Pola súa banda, o técnico confesou sentirse “agradecido absolutamente ao meu presidente e ao consello de administración do Obradoiro pola súa confianza cara á miña persoa e o meu corpo técnico. É un dobre sentimento: agradecemento e responsabilidade. Responsabilidade de que este proxecto obradoirista teña o éxito que merece: seguir en ACB. E quen teña dúbida de que non o imos a conseguir, dicirlle que se equivoca. Farémolo”.