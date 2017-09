Mónica Varela presenta Versos e bolboretas na Estrada

A Estrada, 28 de setembro do 2017 – O Museo do Moble e da Madeira da Estrada (MOME) acolle hoxe, ás 20.00 h, a presentación do poemario infantil ilustrado Versos e bolboretas, da autora Mónica Varela Gestoso.

A presentación de Versos e bolboretas estará aberta ao público ata completar aforo. A autora estará acompañada do escritor e profesor Xosé Luna, prologuista da obra, do tamén escritor e profesor Carlos Loureiro, supervisor lingüístico do libro, así como do alcalde da Estrada, José López e o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García. Contarase, ademais, cunha actuación musical e o recitado de poemas a cargo de nenos e adultos.

A obra

Dirixida ao público infantil, Versos e Bolboretas constitúe unha obra sinxela de sentimentos e emocións. Sentimentos gardados na caixiña do peito que afloran no poema e xogan coas palabras. Feitos cotiáns como os xogos dos nenos, as súas primeiras palabras, un beixo, un sorriso, o son dun nome, enchen os poemas e presentan a poesía como un xogo. Pero un xogo serio e fermoso que afonda na sensibilidade e na descuberta dos tesouros ao alcance da nosa man no día a día; que converte as experiencias habituais en momentos inesquecibles e únicos.

Mónica Varela preséntanos un total de 28 poemas que se acompañan de ilustracións destinadas ao público infantil e que correron a cargo de diversos ilustradores de A Estrada, Silleda e Vilanova de Arousa. Participaron no proxecto: Alba Lugo, Amalia López Brea “Luchi”, Anabel Montouto, Diego Porto, Francisco Alén “Picho”, Iago Castro, Juan Liñares, Manuel Fragoso, Marcela Santorun, María Armada e Ramiro Cimadevila.

Colaboracións

Este libro, editado por Edicións Fervenza contou coa colaboración do Concello da Estrada e a Secretaría xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

A autora

Mónica Inés Varela Gestoso, naceu na parroquia de San Miguel de Deiro no concello pontevedrés de Vilanova de Arousa o 30 de novembro de 1968.

Cursou estudos superiores na Universidade de Santiago de Compostela onde se licenciou en Filoloxía Hispánica no ano 1991. Na actualidade reside en Teo e exerce como profesora de Lingua e literatura castelá no IES Manuel García Barros da Estrada. Deuse a coñecer no panorama poético galego coa obra Soños de nenos (Edicións Embora, 2017), coa que acadou o Premio Arume de poesía para nenos 2015, outorgado pola Fundación Xosé Neira Vilas.

Versos e Bolboretas, dirixida tamén ao público infantil, é a súa segunda obra.