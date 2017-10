A I Mostra de Teatro de Rois comeza esta fin de semana

Rois, 19 de outubro do 2017 – O Auditorio Municipal de Rois acollerá esta fin de semana, de mañá venres ao domingo, tres espectáculos dentro da primeira edición da Mostra de Teatro de Rois.

Na Mostra colaboran o Concello de Rois, a Rede Cultural da Deputación da Coruña e a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC).

A compañía Teatro Badius abrirá a I Mostra de Teatro de Rois co espectáculo Frankestein mañá venres día 20 ás 21:00 horas. O espectáculo parte do texto clásico de Mary Shelley e lévao ao terreo humorístico coa adaptación de Ricardo Vigueret. Teatro Badius é unha compañía afeccionada procedente de Baio, con máis de 30 anos de experiencia.

O sábado ás 20:00 horas será O Aturuxo de Melpómene a encargada de poñer sobre as táboas Terapia de Bar. A compañía naronesa sitúa a acción nun bar perdido no monte no que a propietaria e os dous únicos clientes elaboran un simpático plan para salvar a humanidade e eliminar do mundo os vicios que, segundo eles, son os culpables de todos os males do ser humano.

Os nenos e nenas serán protagonistas o domingo, coa representación ás 18:00 horas de As aventuras de Gale, a cargo da compañía A Xanela do Maxín, de Brión. Esta obra, baseada nunha historia de Pepe Carreiro, mestura teatro de monicreques con actores e músicos en escena.