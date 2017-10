O Triángulo das musas nas Xornadas de Música Contemporánea e Silvia Pérez no Auditorio

Compostela, 21 de outubro do 2017 – Sábado de música cun novo concerto das Xornadas de Música Contemporánea e o novo traballo de Silvia Pérez Cruz no Auditorio de Galicia.

Baixo a premisa de promover e difundir as últimas tendencias e contribuír á innovación na contorna musical, as Xornadas de Música Contemporánea congregan a artistas e formacións referenciais da música de culto e de vangarda.

Hoxe a partir das 20.30 h, o Paraninfo da Universidade servirá de escenario ao concerto da mezzosoprano Magdalena Llamas e o pianista Luis Fernándo Pérez. Baixo o título O triángulo das musas, o recital inclúe obras que xa forman parte do imaxinario musical galego como Negra Sombra e Lonxe da Terriña, ambas de Xoán

Montes, Cantiga, Os teus ollos, ou Un adiós a Mariquiña, de José Castro “Chané”, Soedades de Marcial del Adalid e José Baldomir, Como foi? e Maio Longo, tamén de Baldomir, ou Lela, de Rosendo Mato e Juan Durán. O programa complétase con pezas do catalán Xavier Monsalvatge e José Luis Turina, entre as que se contan a estrea absoluta de Cinco canciones verdes, do compositor madrileño.

Silvia Pérez Cruz no Auditorio

Alén das Xornadas de Música Contemporánea, a fin de semana garda outra cita musical destacada. O sábado ás 21.00 h, Sílvia Pérez Cruz presenta no Auditorio de Galicia o seu novo traballo Vestida de Nit, nun concerto no que estará acompañada por Miquel Àngel Cordero, ao contrabaixo, Elena Rey e Carlos Montfort, aos violíns, Anna Aldomà, á viola, e Joan Antoni Pich, ao violonchelo. A canción Vestida de nit, composta polos pais da cantante empordanesa cando era nena, abre e dá título a este disco no que a artista recupera para voz e quinteto de corda temas que xa formaban parte da súa traxectoria musical. As entradas para este concerto están esgotadas dende hai meses.