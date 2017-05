O Museo do Pobo Galego comeza os Foros 2017

Compostela, 9 de maio do 2017 – Esta tarde, ás 19:00 horas, no Auditorio do Museo do Pobo Galego, terá lugar a primeira sesión dos Foros 2017 baixo o título: O Estatuto dos Dezaseis, xermolo do noso futuro.

Estes Foros intégranse no programa conmemorativo dos 40 anos da creación do Museo do Pobo Galego e celébranse grazas ao patrocinio do Parlamento de Galicia.

Dende 1977 ata 2017 Galicia viviu a que se cadra é a transformación máis acelerada na súa historia. Nos vindeiros anos, co seu novo modelo demográfico, coa súa industrialización e terzarización, coa apertura ao resto de Europa e ao comercio global, coa revolución das telecomunicacións e os transportes, é probable que se experimente unha transformación aínda maior. Mais iso non debe impedir que como galegos conservemos o cerne do noso propio xeito de ser como pobo e cultura diferenciados en Europa.

Con esta iniciativa O Museo do Pobo Galego no seu cuadraxésimo aniversario espera facer unha contribución valiosa, un necesario balance xeracional e a unha non menos necesaria perspectiva de futuro.

De aí xurde a idea de estes actos periódicos, que queren servir para a reflexión, o debate e a reactivación da galeguidade.

Esta primeira sesión dos foros do Museo do Pobo Galego, que leva o título de O Estatuto dos Dezaseis, xermolo do noso futuro, será coordinada e moderada por Pablo González Mariñas, profesor de Dereito Administrativo da UDC e membro da Comisión dos 16 e intervirán Luís Caramés Viétez,

catedrático de Facenda Pública da USC, Álvaro López Mira, profesor de Ciencia Política da UVigo e o economista Xosé Antonio Pena Beiroa.