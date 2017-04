O Museo do Pobo continúa co ciclo Teño unha peza e inaugura exposición sobre Victoriano García Martí

Compostela, 18 de abril do 2017 – O Museo do Pobo Galego acolle hoxe a Jorge Mira no ciclo Teño unha peza e maña mércores inaugura unha exposición sobre Victoriano García Martí.

Teño unha peza e unha actividade centrada na difusión dos fondos do Museo, invitando a persoeiros destacados da sociedade que escollen e falan dunha das pezas. Este martes tócalle ao físico e divulgador Jorge Mira que comezará a súa exposición as 19.00 horas.

A seguinte cita será mañá mércores as sete e media. Trátase da inauguración da exposición bibliográfica e documental “Nunha punta de Europa: Victoriano García Martí”. Unha mostra sobre o intelectual e erudito, cuxa traxectoria deu conta do seu compromiso vital cunha Galiza atlántica que, no cultural e literario vinculou con Portugal, sempre na procura dunha identidade propia no marco da España e Europa do seu tempo.