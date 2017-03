Ferreiros no Museo do Pobo Galego a través dos ollos do fotógrafo José M. Salgado

Compostela, 1 de marzo do 2017 – Mañá xoves as 19.30 horas o Museo do Pobo Galego inaugura unha exposición fotográfica de José M. Salgado realizada entre 2014 e 2017 sobre o traballo tradicional dos ferreiros.

Esta mostra intégrase no programa conmemorativo dos 40 anos da creación do Museo do Pobo Galego.

Da cabalo entre dúas provincias, Lugo e Oviedo, nas concas dos ríos Eo e Navia, pervive unha comunidade humana, vinculada á labranza do ferro desde tempos remotos. Nos concellos galegos de Riotorto, A Pontenova e A Fonsagrada, e nos asturianos de Os Oscos, Grandas de Salime e Taramundi, habitan aínda decenas de artesáns do ferro, ferreiros, herdeiros dunha tradición ininterrompida e que segue aínda hoxe viva.

Este fotoensaio trata de ser un retrato fiel no momento actual dunha comunidade homoxénea e coherente, ao seu modo, que permaneceu para moitos galegos e asturianos ignorada.

Baixo o fío sincrónico da serie de retratos que forman parte desta exposición, esténdese outro relato diacrónico no que o momento presente forma parte dun continuum espazotemporal ininterrompido, unha longa Idade do Ferro, que só é posible entender cunha visión totalizadora, na que o pasado nos dá as claves necesarias que explican o presente.

Do xoves 2 de marzo ao domingo 23 de abril Horario: de martes a sábado, 10:30-14:00 e 16:00-19:30 Domingos e festivos, 11:00-14:00

José M. Salgado. A Coruña, 1968

Xornalista e fotógrafo, colabora ou promove distintas actividades relacionadas coa difusión cultural, comisariado de exposicións, edición de libros, etc… No eido fotográfico, a fotografía documental é unha das ramas que máis cultiva. A presente exposición forma parte dun proxecto máis amplo que verá a luz ao longo do presente ano en forma de libro.