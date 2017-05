O Museo do Pobo Galego inaugura unha exposición de cartas náuticas

Compostela, 2 de maio do 2017 – Hoxe Martes 2 de maio, ás 19:30, o Museo do Pobo Galego presenta unha exposición de cartas náuticas de Galicia, da Colección Clodio González Pérez.

Esta mostra intégrase no programa conmemorativo dos 40 anos da creación do Museo do Pobo Galego.

Andar polo mar sen perigo foi un dos segredos mellor gardados polos antigos navegantes. Cómpre agardar ao século XIII para que coa difusión das primeiras cartas náuticas, o coñecemento empece a ser patrimonio cada vez de máis persoas, ata que se converte de todos ao saíren as primeiras impresas na segunda metade do século XVI.

Algunhas limítanse a unha determinada parte da nosa costa, como as rías, pero son as menos, porque a inmensa maioría abarca moita máis extensión, non sendo o noso mar máis que unha porción do que se representa. Na presente mostra hai exemplares de ambas as dúas.

As cartas náuticas Están ordenadas cronoloxicamente, de forma que se poida comprobar a evolución das técnicas de reprodución, así como a incorporación dos novos coñecementos e descubrimentos, sendo cada vez máis fiables tanto polo que atinxe ás distancias, como aos accidentes xeográficos. O Museo do Pobo Galego posúe moitas máis, na súa maioría pertencentes á colección de Clodio González Pérez, pero como non é posible expoñelas todas houbo que facer unha selección na que entrasen exemplares antigos e modernos, que permita levar a termo un estudo comparativo ao longo dos séculos.

A beleza das cartas náuticas depende do gusto de cada época e da sabenza dos deseñadores e gravadores, sobresaíndo neste aspecto as máis antigas que aínda lembran a fasquía das medievais, nas que aos motivos ornamentais, reais e fantásticos, dábaselle case tanta importancia como á información propiamente náutica. Os sistemas dixitais actuais son moito máis seguros, pero carecen do encanto destas vellas cartas de papel.