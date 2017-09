O Museo do Pobo Galego amplía as datas de Parábola da Abundancia

Compostela, 29 de setembro do 2017 – O Museo do Pobo Galego decidiu ampliar a exposición Parábola da Abundancia sobre o marisqueo a pe e a súa problemática que foi inaugurada no mes de xullo.

Parábola da Abundancia enmárcase dentro dos actos do 40 aniversario do Museo do Pobo Galego e estará aberta ata o domingo 8 de outubro.

Parábola da Abundancia é consecuencia do tempo que Terry Berkowitz e Francesc Torres pasaron observando, fotografando e videogravando varios grupos de mariscadoras na Costa da Morte e nas Rías Baixas, ao longo dos veráns de 2014 e 2015. O material recollido serviu de base e materia prima para este proxecto. Tanto Terry coma Francesc quedaron cativados pola “potencia simbólica desta dura actividade recolectora e ancestral levada a cabo case por enteiro por mulleres como unha fermosa alegoría da dependencia do ser humano coa natureza.”

Documentándose sobre o traballo destas mulleres, o que se denomina, como ben lembra o escritor Francisco X. Fernández Naval, “andar ao mar”, xurdiu un tema colateral que fixo reflexionar os artistas: o perigo que pende sobre este territorio costeiro, como sobre todo o planeta, por efecto das consecuencias da acción do ser humano, e que realza, aínda máis, o valor deste impagable patrimonio.

Axenda: ata o 8 de outubro

De martes a sábado, de 10:30 a 14:00 e de 16 a 19:30 horas

Domingo de 11:00 h 14:00 horas