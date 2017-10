O Museo do Traxe de Ordes acolle a exposición Alas

Ordes, 13 de outubro do 2017 – O auditorio do Museo do Traxe de Ordes abriu as portas para que veciños e visitantes inauguraran a exposición fotográfica Alas.

Alas recolle o traballo do recoñecido fotógrafo de natureza Luis Ogando Gayo. No Museo do Traxe de Ordes pódense contemplar ducias de imaxes de distintas especies realizadas ao aire libre en diferentes localizacións.

O calendario de visitas concluirá o vindeiro 29 de outubro, aínda que cabe salientar que o día 27 o autor ofrecerá neste mesmo espazo unha charla temática ás 20.30 horas.

Entre os que non se quixeron perder este primeiro día da mostra estiveron o alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, e os edís de Cultura, Comercio e Deportes. Tamén estivo Manuel Viqueira, director do Museo do Traxe, así como Rafael Regos Martínez, organizador do XVI Campionato de Cetrería, o cal terá lugar no mesón do Vento os vindeiros días 27, 28 e 29 deste mes