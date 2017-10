Comezan as Xornadas de música contemporánea co Grupo Cosmos 21

Compostela, 7 de outubro do 2017 – Concertinos Cósmicos é o título do programa que, a cargo do Grupo Cosmos 21, dá inicio aos concertos das Xornadas de Música Contemporánea 2017.

O director Carlos Galán conduce ao Grupo Cosmos 21 nun repertorio de obras novas escritas especialmente para a ocasión por compositores nados no século XX. Canda o último traballo do propio Galán, o programa do concerto inclúe pezas de estrea de Manuel Angulo, Antón García Abril, Carlos Ruíz de Castro, Josep Soler, Rubén L. Someso e Alfonso Romero.

O CGAC é o lugar elixido para acoller esta actuación coa que Cosmos 21 ofrece unha ollada ao espazo e que forma parte da xira de celebración do seu 30ª aniversario en escena. Oito obras de estrea que o público compostelán poderá descubrir de balde hoxe sábado 7 de outubro, a partir das 20.30 h.

O Grupo naceu en febreiro de 1988 no Círculo de Bellas Artes de Madrid, ao abeiro dun ciclo de novos compositores do Centro Nacional de Difusión Musical do INAEM. Dende entón participou en numerosos festivais estatais e internacionais, realizou xiras por España, Italia e Xapón e caracterizouse por unha coidada e apaixonada posta en escena. Na actualidade, está integrado polo frautista Vicente Martínez, o clarinetista David Arenas, o saxofonista Joaquín Franco, o violinista Emilio Sánchez, o violonchelista Raúl Pinillos, a pianista Imma Calzado, e a percusionista Luisa Muñoz, baixo a coordinación de Susana Toribio e a dirección de Carlos Galán.

O concerto do Grupo Cosmos 21 é o primeiro dos 18 que este ano conforman as Xornadas de Música Contemporáneas e que se ofrecerán no Auditorio de Galicia, o Paraninfo e a Igrexa da Universidade, o CGAC e o Teatro Principal entre o 7 de outubro e o 25 de novembro. Organizadas pola Concellaría de Acción Cultural do Concello de Santiago en colaboración co Centro Nacional de Difusión Musical do INAEM, a Deputación da Coruña, a Universidade de Santiago, o Centro Galego de Arte Contemporánea e o Consorcio de Santiago, as Xornadas procuran promover e difundir as últimas tendencias e contribuír á innovación na contorna musical.

Co título Música (e outras artes), a presente edición celebra a converxencia entre diferentes disciplinas artísticas e favorece unha contorna de alta creatividade que contribúe enormemente á escena cultural galega e estatal. O estímulo á investigación e experimentación musical e o compromiso coa difusión de novas propostas tradúcese, así, na presentación de 15 obras de estrea absoluta e 5 estreas en España entre as que se contan numerosas composicións creadas por encargo do CNDM para a ocasión.

En 2017, as Xornadas de Música Contemporánea congregarán en Santiago a artistas e formacións referenciais da música de culto e de vangarda entre as que se atopan numerosas figuras e conxuntos de Compostela como a Real Filharmonía de Galicia, a Banda Municipal de Música de Santiago ou a formación Vox Stellae.

O seguinte concerto do ciclo ofrecerase o sábado 14 de outubro, ás 20.30 h na Igrexa da Universidade. Neste caso será o Grupo Instrumental Siglo XX quen tome o escenario cun programa adicado a compositores galegos como Paulino Pereiro, Antón de Santiago, Manuel Balboa, Jesús González e Manuel Rodeiro.