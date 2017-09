Rois, 4 de setembro do 2017 – A Escola Municipal de Música de Rois amplía o prazo de matrícula para o curso académico 2017-2018 ata o vindeiro 11 de setembro de cara a completar as últimas prazas baleiras.

Poden anotarse aínda nenos e nenas de 3 a 7 anos na modalidade de Música e movemento; unha actividade que pretende achegar a este grupo de idade á música, ao baile, ao canto e aos instrumentos.Tamén poden anotarse na modalidade de Linguaxe musical nenos e nenas de 8 anos en diante. Nesta actividade traballarase o ritmo musical, a entoación e a teoría musical, de xeito que ao mesmo tempo que aprenden a tocar un instrumento poderán máis tarde, se así o desexan, pasar a formar parte da banda de música, de agrupacións de música de cámara ou demais agrupacións da Escola Municipal de Música de Rois.

As persoas interesadas en formalizar a súa matrícula poden descargar o impreso na páxina web do Concello (www.concelloderois.org) ou nesta ligazón: http://bit.ly/2vAPMe9. O data límite é o 11 de setembro. O impreso debidamente cuberto entregarase nas oficinas municipais. No caso de domiciliar o pagamento, xunto co impreso da matrícula as persoas interesadas deberán entregar a orde de pagamento que tamén se pode descargar da páxina web nos mesmos enlaces. Xunto con estes documentos é necesario achegar dúas fotografías tamaño carné e copia do DNI.

O prezo da matrícula para o curso académico 2017-2018 é de 20 euros. Mentres que o custo das mensualidades varía en función das opcións elixidas: Música e movemento ten un custo de 15 euros/mes (unha hora semanal); Linguaxe musical con instrumento e grupo instrumental incluídos, 40 euros/mes; Linguaxe musical máis instrumento, 35 euros/mes; Coro, 12 euros/mes (gratuíto para alumnado da Escola de Música); instrumento complementario, 12 euros/mes e unha materia illada, 26 euros/mes.

Co pagamento completo de todas as mensualidades obterase unha redución do 5% sobre o prezo total da matrícula. Tamén existe unha bonificación para a matrícula en dous cursos ou actividades (5% en cada mensualidade) e no caso de ter tres ou máis membros da unidade familiar matriculados na Escola, o terceiro e sucesivos membros terán unha bonificación do 5% en cada mensualidade.

Entre as actividades que realizará a Escola Municipal de Música de Rois ao longo do vindeiro curso académico está a preparación para o ingreso no Conservatorio do alumnado de Grao Profesional; música con maiores, concertos durante todo o ano e tamén concertos didácticos.