Os músicos de Compostela estarán en Compostela é Música

Que polo menos o 50% dos membros do proxecto musical desenvolva con regularidade a súa base de acción profesional musical en Santiago de Compostela e/ou comarca (Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo, Val do Dubra e Vedra)

DOCUMENTACIÓN :

Para asegurar o correcto cumprimento destas bases, deberase aportar polo menos unha das seguintes informacións:

ACTIVIDADE PROFESIONAL: Xustificante, contrato, etc., do desenvolvemento da actividade profesional en Compostela e/ou comarca; Biografía e memoria de actividades do grupo (cartaces, prensa, textos promocionais, enlaces web, etc.)

RESIDENCIA EN COMPOSTELA ou COMARCA: Certificado de empadroamento, contrato de alugueiro, residencia fiscal, etc.

MEMBRO DE M.A.V. SECCIÓN COMPOSTELA: Xustificante expedido pola propia Asociación (contactar a través do Facebook ou no correo compostela@musicosaovivo.com )