Nacido en Siria abre o Festival Amal

Compostela, 23 de outubro do 2017 – AMAL inaugúrase co documental Nacidos en Siria, unha reflexión sobre o periplo dos refuxiados, uns 4 millóns, máis da metade nenos.

A Semana de Cinema Euroárabe AMAL 2017 inaugurarase ás 20:30 horas no Teatro Principal de Santiago Compostela (rúa Nova, 21). O público poderá ver Nacido en Siria (2016), un documental dirixido polo documentalista arxentino Hernán Zin no que reflexiona sobre a situación dos refuxiados que fuxiron da guerra e buscan un novo futuro en Europa, todo iso a través da mirada dun grupo de nenos. A entrada será gratuíta, previa retirada de entradas no despacho de billetes do Teatro Principal.

Nacido en Siria é unha produción española na que se narra o conflito en xénero documental en 85 minutos. Desde o comezo da guerra civil en Siria, uns catro millóns de persoas tiveron que abandonar o país fuxindo da violencia, máis da metade deles nenos. O cinta narra o periplo dos refuxiados desde o punto de vista dos nenos que viven este calvario: os abusos das mafias, as inclemencias do mar, a incerteza sobre un futuro ao que a gran maioría enfróntase apenas co posto. A película tamén descobre como o chegar ao seu destino é só o comezo dunha nova odisea: a da integración nunha terra nova e, en moitos casos, hostil.

O documental converteuse no reflexo do maior éxodo de refuxiados desde a Segunda Guerra Mundial, visto a un metro e medio de altura a través de sete historias de guerra, sufrimento e desesperación, pero tamén de superación, inocencia, valor e esperanza, que permiten ao espectador entender que significa nacer en Siria. A cinta foi nomeada a Mellor documental nos Premios Goya 2016 e conseguiu en 2017 o Premio Platino a Mellor documental. O seu director, Hernán Zin, é un reporteiro de guerra, escritor e director de documentais ítalo-arxentino (A guerra contra as mulleres, Nacido en Gaza, Quero ser Messi). É licenciado en Relacións Internacionais, e desde hai 20 anos percorre o mundo para realizar documentais, escribir reportaxes e libros.

O mundo árabe contemporáneo e os seus conflitos

Ao termo do documental, celebrarase unha charla-coloquia, dirixida polo presidente de honra da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Ibrahim, na que ofrecerá unha introdución ao mundo árabe contemporáneo e os seus conflitos e como se chegou ata esta situación en Siria, ademais de facer un repaso aos máis de cen anos de relación Oriente-Occidente. Estará acompañado na conferencia pola xornalista galego-sirio Leila Nadhawati Rego que falará sobre o caso sirio, a súa orixe e desenvolvemento e o futuro do país e os seus refuxiados.

Jaber Ibrahim explica que, en primeiro lugar, desde a I Guerra Mundial e a aparición do petróleo, os pobos árabes non coñeceron a paz. Con esta premisa, realizará unha análise dalgúns dos fitos que marcaron o devir das relacións entre as dúas partes dun mesmo mundo. Como antecedentes, destacan a ocupación dos territorios por parte de Francia e Inglaterra no momento de declive do imperio otomán; a repartición da terra creando estados artificiais e instaurando réximes totalitarios a modo de franquías fáciles de controlar, sen respectar a identidade e intereses dos pobos; e a aparición e consolidación de oligarquías monárquicas, a modo de xerencias das empresas estranxeiras que explotan o petróleo árabe.

Leila Nachawati é especialista en comunicación e dereitos humanos en Oriente Medio e norte de África. Realizou un Máster en Cooperación Internacional e é profesora de Comunicación na Universidade Carlos III de Madrid, ademais de colaboradora no diario dixital www.eldiario.es. É tamén responsable de comunicación da rede internacional de dereitos humanos Asociación para o Progreso das Comunicacións. É especialista en Oriente Medio e goza de recoñecemento internacional como relator e conferenciante, ademais de colaborar con diversos medios. Filla de pai sirio e nai galega, Leila creceu entre Damasco e Santiago de Compostela, o que espertou desde nena o seu interese polas diferenzas e semellanzas entre o norte e o sur do Mediterráneo. Fala español, árabe, galego e inglés e viviu e traballou en Siria, España, Estados Unidos, México e Marrocos. En 2013 participou na creación do portal SyriaUntold, que mostra a resistencia cotiá da poboación siria e a súa produción artística e cultural. Ten un perfil moi activo en redes sociais, con decenas de miles de seguidores en plataformas como Twitter e o seu propio blogue: http://leilanachawati.com.