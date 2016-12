Nadal en Galego, Nadal en Rede

‘Nadal en Rede 2016’ arranca a súa quinta edición este sábado 17 con actividades nos concellos coruñeses de Trazo e Aranga (‘O castiñeiro do Apalpador’, o propio sábado no Centro Social Polivalente de Viaño Pequeno, ás 12:00 horas, e no Pavillón Municipal A Castellana, ás 18:00 horas, respectivamente) e mais nos ourensáns da Pobra do Brollón e Barbadás (‘Nadal en familia dos Bolechas’, tamén o sábado na Casa da Cultura Olga Novo e o domingo 18 no CEIP Filomena Dato, respectivamente, en ambos os dous casos a partir das 16:00 horas).