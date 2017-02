Nader Koochaki presenta en Numax a paisaxe sonora de Guipúscoa

Compostela, 9 de febreiro do 2017 – A Libraría NUMAX acolle hoxe ás 20:00 a presentación do estoxo Soineko Paisaia (Paisaxe Dorsal), que recolle en tres LP (edición limitada en vinilo 12″) gravacións que amosan a influencia do pastoreo como axente no tecido da paisaxe sonora de Guipúscoa.

Ademais de Koochaki, estarán na presentación Vicente Vázquez e Usue Arrieta, que participaron na concepción da publicación.

Organizado en 139 gravacións que compoñen máis de 11 horas, xunto con outros contidos como imprimacións e mapas, Soineko Paisaia ou Paisaxe Dorsal (2009-2015) amosa, entre outros materiais, 83 gravacións de rabaños de máis de cen cabezas de ovellas de Guipúscoa.

As gravacións que se presentan en Numax están acompañadas de fichas identificativas do pastor, do rabaño e da súa localización, así como das condicións da gravación. Tamén se incorporan as reflexións das situacións e da temática.

Un dos obxectivos do traballo é amosar a influencia do pastoreo como axente no tecido da paisaxe sonora de Guipúscoa. A metodoloxía segue o sentido da Teoría da Rede de Actores (en inglés ANT), propón un xeito de construír e ler a paisaxe, a arte e as ciencias sociais.

Aínda que son abundantes os estudos publicados arredor da práctica do pastoreo, os traballos que prestaron atención ao aspecto do son son escasos. Este traballo ofrece novos contidos para a disciplina antropolóxica, poñendo de manifesto os efectos que o pastoreo ten no tecido da paisaxe sonora. Na colisión entre a ductilidade do son e a rixidez estrutural da linguaxe orixínanse novos materiais para aprenhender a ecoloxía. Prestando atención a estos materiais pasamos das membranas da natureza ás humanas, sen poder cousificalas, nun estado eternamente sublime.

Nader Koochaki (1983, Donostia-San Sebastián), licenciado en Socioloxía, desenvolve desde 2008 o seu traballo no ámbito artístico, no cal destacan as obras realizadas no campo do vídeo, da fotografía e do son. Ata agora expuxo en Arteleku, no Arquivo do Territorio Histórico de Álava, na Fundación Cristina Enea de Donostia-San Sebastián, no Bizkaia Aretoa de Bilbao, na Casa de Cultura de Egia, na Mediateca de Biarritz, no Museo de Baiona, no Club le Larraskito de Bilbao, na Fundación Antoni Tàpies, no Museo Artium de Vitoria, no MOP de Dubai, Edge of Arabia e Sophia Contemporary Gallery de Londres e en Tabakalera de Donostia-San Sebastián. Cabe destacar a colaboración con diversos artistas como Ibon Aranberri, Usue Arrieta e Vicente Vázquez, Ingrid Buchwald ou Carme Nogueira.