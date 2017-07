O concello de Negreira organiza un roteiro para subir ao Cotro

Negreira, 25 de xullo do 2017 – O concello de Negreira organizará na primeira semana de agosto un roteiro para subir ao miradoiro do Cotro en Campolongo.

O miradoiro do Cotro foi desde sempre unha cita para os nicrarienses. O camiño comezaba no alto da Cheda e chegou a ser sinalizado polos integrantes da asociación 3 de Maio. A colaboración do Grupo de Desenrolo Rural Terras de Compostela facilitou a construción dun miradoiro que se eleva máis de 500 metros sobre o nivel do mar e permite ver desde a ría de Noia ata o Pico Sacro según como de despexado estea o día.

O roteiro que organiza o concello terá lugar a partir das 9.30 da mañá do sábado 5 de agosto. A distancia e

cercana aos 10 km. e trala chegada o retorno farase en autobús que ten a chegada prevista a iso da una da tarde.