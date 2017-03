Nicolas Bringuier ofrecerá o sexto recital do ciclo Unha vida de emocións en 32 sonatas

Compostela, 6 de marzo do 2017 – O pianista Nicolas Bringuier, un dos máis aclamados artistas novos de Francia, será quen ofreza mañá o sexto concerto do ciclo ‘Unha vida de emocións en 32 sonatas’ dedicado a Beethoven.

Bringuer substitúe a Björn Lehmann, o intérprete programado inicialmente, que debido a unha indisposición non poderá actuar ese día.

No recital, de entrada libre ás 20.30 horas no Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia), soarán as sonatas 21 en do maior Op. 53 (Aurora), 22 en Fa maior Op. 54 e 23 en Fa menor Op. 57.

Nicolas Bringuer

Nacido en Niza en 1980, Nicolas Bringuier entrou no Conservatorio Nacional Superior de Música de París con 13 anos na clase de Bruno Rigutto e xa á idade de 16 recibiu o Primeiro Premio de Piano. Tras dous anos de posgrao en París, ingresou na clase de Klaus Hellwig na Universidade das Artes en Berlín, na que se graduou en 2009 coas distincións máis altas.

Despois dos seus éxitos en importantes concursos de música internacional, no que destaca o 2º Premio do Certame Robert Schumann en Zwickau, Bringuier ofreceu numerosos concertos por toda Europa e tocou como solista en salas de concerto tan prestixiosas como a Salle Gaveau en París, o Konzerthaus en Berlín, o Palais Garnier en Monte-Carlo, a Philharmonic Hall en Varsovia ou a Halle aux Grains en Toulouse.

Foi convidado a festivais como o Radio de Festival de Radio Francia en Montpellier, o Printemps des Artes en Monte-Carlo, o Colmar Festival, o Festival Clásico Europeo de Ruhr, o Chopin Nights en Nohant, o Schwetzingen e o Mosel Festwochen, o Festival de Música de Cámara de Szeged e as Noites de Piano en Chisinau.

Nicolas Bringuier actuou como solista con orquestras como a Orchestre Philharmonique du Capitole de Toulouse, a Praga Philharmonic Orquestra, o Berliner Symphoniker, o Zwickau-Plauen Philharmonic, a Nice Philharmonic, a Orchestre Lyrique d’Avignon, a Orchestre Régional de Cannes, con directores como Philippe Bender, YoavTalmi, Philippe Bernold, Fréderic Lodéon, James Liu, Yoel Gamzou, Nanse Gum e de xeito regular baixo a batuta do seu irmán Lionel Bringuier.

Apaixonado da música de cámara, formou un dúo coa pianista ucraína Olga Monakh. Ademais, tocou con artistas como Nicolas Dautricourt, Gary Hoffman, Raphael Oleg, Regis Pasquier, István Várdai, Andrej Bielow, Alexander Zemtsov e co Cuarteto Prazak.

Bringuier foi galardoado por moitas fundacións como a Yvonne Lefebure, a Banques Populaires, as Cziffra Foundations e o programa promocional Declic de Cultures France, que está promocionando a destacados novos artistas franceses.

As súas gravacións para Audite obtiveron unha extraordinaria crítica na prensa internacional, o Schumann SACD publicado en 2007 foi nomeado unha das gravacións do ano pola revista Fanfare de América e pola Radio Bávara en Alemaña. A súa última gravación de Bartók foi tamén unanimemente enxalzada polos críticos.

Xunto con Olga Monakh, abriu en 2015 unha Academia de Piano propia en Berlín, cidade na que imparte docencia na Universidade de Artes.