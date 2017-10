Driving to Zigzigland de Nicole Ballivian no Outono de Cine da Araguaney

Compostela, 2 de outubro do 2017 – A Fundación Araguaney segue co ciclo Outono de Cine coa proxección de Driving to Zigzigland de Nicole Ballivian. A cita as 20.00 horas no Salón Rahid.

Nicole Ballivian dirixe unha cinta, baseada en feitos reais e rodada en Los Ángeles e Palestina, que desvela os problemas dos emigrantes árabes nos Estados Unidos despois dos atentados do 11S.

No taxi de Bashar viaxa un incesante fluxo de pasaxeiros que lle dan ao taxista árabe as súas versións de temas tales como os terroristas suicidas, George Bush, Cat Stevens, a guerra en Iraq, música, e a xeografía mundial. Bashar vai cumprindo o seu obxectivo de gañar diñeiro ata que se dá conta de que ten que elixir entre o Departamento de Seguridade da Patria e a súa familia.

Ademais do ciclo, a Fundación Araguaney-Ponte de Culturas deseñou unha exposición dos carteis das diferentes edicións de Amal na súa galería de arte. O festival de cinema Amal, que significa esperanza en árabe, naceu en 2002 co obxecto de traer a Galicia o mellor cinema árabe. A mostra estará aberta ao público ata o termo do ciclo cinematográfico e poderase visitar todos os días en horario de 12:00 a 14:00 horas e de 17:30 a 21:00 horas.

O ciclo conta co apoio da Deputación da Coruña.