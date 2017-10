La mujer invisible, de Noemí Chantada acada tres premios en Curtocircuíto

Compostela, 9 de outubro do 2017 – Dúas películas galegas La mujer invisible, de Noemí Chantada, con tres galardóns, e Aysha, de Fon Cortizo con dous, protagonizaron o acto de clausura da décimo cuarta edición de Curtocircuíto Festival Internacional de Cine.

A película de Noemí Chatada foi recoñecida co Premio do Público e o Premio do Xurado da Asociación de Directores e Realizadores de Galicia CREA, que salientou “a súa habilidade para retratar unha realidade escura cunha sensibilidade cinematográfica luminosa” . Obtivo ademais unha mención especial do Xurado da Asociación Galega de Guionistas AGAG, “pola sensibilidade e respecto á hora de abordar o tema da prostitución e por saber dotar a unha única voz da capacidade de ser moitas”.

Pola súa banda, Aysha foi galardoada polo Xurado Galiza, que valorou “a mestura dun proxecto cinematográfico, xornalístico e poético no que os camiños do autor á procura de dar voz á complexidade do mundo, se xuntan cos da protagonista a dar voz á complexidade da súa realidade máis próxima” e polo Xurado da Asociación Galega de Guionistas AGAG “por amosar a realidade dos estados autoritarios e do uso da poesía como elemento subversivo”.

O xurado da categoría Radar, composto polo fotógrafo Alberto García-Alix e os cineastas Berto Gracia e David Domingo, outorgou o premio a Find, Fix, Finish dirixida por Mila Zhluktenko e Sylvain Cruiziat (Alemaña) e unha mención especial a Les Illes de Yann Gonzalez (Francia).

O xurado da categoría Explora, formado polo cineasta Teddy Williams, a programadora e crítica Nicole Brenez e o director do Festival Internacional de Cine de Oberhausen Lars Henrik Gass otorgou dúas mencións especiais ás pezas On generation and corruption de Takashi Makino (Xapón) e I don´t think I can see an island de Christopher Becks e Emmanuel Lefrant (Francia) e premiou Y Berá. aguas de luz de Sarah Jessica Rinland (Arxentina).

Relación completa de películas premiadas é a seguinte: