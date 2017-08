A Xunta estabiliza tres noiros de Ribeira no río Tállara en Lousame

Lousame, 4 de agosto do 2017 – Augas de Galicia aplicou técnicas de bioenxeñería para a estabilización de tres noiros de ribeira no río Tállara ao seu paso polo Concello de Lousame.

O director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez; o delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro; e a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, visitaron o resultado dos traballos de conservación fluvial executados no mes de xullo.

Os labores, que supuxeron un investimento de preto de 35.000 euros, consistiron na estabilización puntual de tres noiros de ribeira ao longo de preto dun quilómetro de lonxitude do Tállara con técnicas de bioenxeñería. Esta solución consistiu na creación de dúas empalizadas de rolos de madeira, que se reencheron de terra vexetal onde se plantaron brotes de salgueiros. O terceiro terraplén foi asegurado mediante o enfaixado de biorolos de fibra de coco que ofrece gran funcionalidade ecolóxica, xa que ademais da resistencia física esta solución tamén aporta retención de humidade que facilita a cobertura vexetal.

O director de Augas de Galicia indicou que a execución destes traballos responde á necesidade de mantemento destes terrapléns, que se viron afectados polas avenidas sufridas durante os últimos invernos. Os traballos tamén incluíron tarefas de limpeza e de conservación, que consistiron na retirada de material e restos vexetais depositados no leito do río, co fin de evitar atrancos e episodios de asolagamentos.

O delegado territorial, Ovidio Rodeiro, destacou que actuacións como esta “axudan a preservar os ríos como a fonte de biodiversidade máis importante do territorio” e agradeceu a colaboración do concello de Lousame nesta actuación, xa que “para acadar mellores resultados é imprescindible a coordinación entre diferentes administracións, como foi este o caso”.

A alcaldesa de Lousame agradeceu a boa disposición de Augas de Galicia para acometer este proxecto. Teresa Villaverde destacou que foi unha intervención “moi respectuosa co medio natural” e agarda que nos vindeiros meses a zona se rexenere de maneira natural, co crecemento dos brotes das árbores situadas nos distintos noiros, ata o punto de que a propia obra pase inadvertida. A rexedora valorou as amplas posibilidades de utilización lúdica da contorna do río en Tállara, que conta cun paseo e cunha área de esparexemento.