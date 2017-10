Comezan as obras do novo ximnasio de Silleda

Silleda, 9 de outubro do 2017 – Comezaron as obras do novo ximnasio de Silleda que son o primeiro paso para o proxecto Centro Multiusos de Inserción Social tramitouse.

As obras do ximnasio e o centro son financiadas por medio do programa Leader e suporá un investimento de 101.446 euros.

Esta nova dotación situarase entre o recinto das piscinas de Silleda e o campo de Outeiriño, co que os usuarios de ámbalas as dúas instalacións poderán complementar a súa actividade física neste recinto. Para acometer a dotación, de planta baixa, derribarase unha parte do muro que separa actualmente a piscina e o campo de fútbol.

O alcalde Manuel Cuiña sinala que “Cremos que se trata dunha actación moi beneficiosa para os veciños e veciñas e para a práctica do deporte en xeral, xa que virá a complementar a oferta que temos en canto a instalacións”.